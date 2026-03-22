國際金價創最大單周跌幅！避險資產為何失靈？

中評社香港3月22日電／3月20日，現貨黃金盤中跌破每盎司4500美元關口，連續第八個交易日下跌。中東地緣局勢依然緊張之際，作為避險資產的黃金，表現卻“異常”低迷，這背後有哪些原因？



本周，國際市場上金銀等貴金屬價格延續跌勢，紐約商品交易所4月交割的黃金期價從上周五的每盎司5061.70美元，一路下挫，到本周五已跌破每盎司4600美元關口，全周累計下跌9.62%，創下15年來最大的單周跌幅；紐商所5月交割的白銀期價則從每盎司80美元上方，跌破70美元，全周累計跌幅超過14%。另外，倫敦現貨黃金盤中跌破每盎司4500美元，本周累計跌超11%，連續第八個交易日下跌。



受國際金價大幅走低影響，國內品牌金飾價格同步回落，多家品牌已跌破1400元／克。



作為傳統避險資產的黃金，在本輪中東衝突中避險屬性為何“失靈”了？



分析人士指出，主要原因在於市場交易主線已經從“地緣避險”轉向了“通脹預期與貨幣政策博弈”。此次中東衝突的炮火點燃了原油市場，這迅速引爆了市場對全球通脹卷土重來的強烈擔憂。



面對潛在的“滯脹”風險，全球主要經濟體的央行們可能都需要重新評估其貨幣政策路徑。



目前芝商所的美聯儲觀察工具顯示，市場預計美聯儲今年降息的概率已不足10%，甚至可能加息，這提升了債券等生息類資產的吸引力，而不產生利息收益的黃金則吸引力下降。與此同時，美元指數近期走強，壓制了黃金的購買需求，對金價形成下行壓力。數據上來看，衝突爆發以來，國際黃金期價已累計下跌了約13%。



儘管短期遭遇重挫，但多家華爾街機構對黃金的長期前景依然看好。分析認為，全球央行持續購金、去美元化趨勢以及地緣政治的不確定性，依然將為金價提供支撐。



（來源：央視新聞微信公眾號）

