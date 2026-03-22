賴擬重啟核電　綠前官員痛斥：把人民當笨蛋

中評社台北3月22日電／賴清德21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。此舉引發外界質疑“非核家園”政策轉彎。前環保署副署長、環保運動人士詹順貴批評，何必鬼扯“立法院”通過《核管法》，“是認為人民與公民團體都是笨蛋？”



中時新聞網報導，曾在蔡英文政府時期擔任環保署副署長的詹順貴21日在臉書表示，早想擁抱核能，就光明正大直說就好，“來自美國的壓力也許無法公開說”，何必鬼扯“立法院”通過《核管法》，行政部門要依法行政？他點名賴清德，為了迎合產業，連其一再重申的“須有社會共識”的條件，都可以直接丟在一旁踐踏，以後誰還要相信這個團隊講的話？



他指出，如果“立法院”通過法律，行政部門就必須依法行政，那執政黨對之前針對其他“立法院”通過的法律，又是聲請“釋憲”、又不副署，是在玩什麼？更何況《核管法》只是增訂營運期限已經屆滿的核能機組有可以重啟的法源，並非直接立法強制重啟。



詹順貴直言，也就是說要不要重啟？仍屬於行政部門的權限；是否開啟重啟程序？仍是取決於行政部門決策，賴清德牽拖什麼行政部門依法行政？是認為人民與公民團體都是笨蛋？還是自己或幕僚過於愚蠢？