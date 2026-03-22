賴提重啟核電　蔣萬安：證明民進黨政策錯誤

中評社台北3月22日電／賴清德21日表示，因應中東情勢影響能源供應，“立法院”通過《核管法》後，台電已啟動相關準備程序，預計於3月底將重啟核三廠計劃送交“核安會”審查，被外界質疑綠營的“非核家園”路線轉彎。台北市長蔣萬安今日表示，這證明過去民進黨推動的反核政策完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展，他希望民進黨政府一定要以此為戒，絕對不要以意識形態掛帥來治理“國家”，而且必須要務實地面對，為過去錯誤的政策負起責任。



中時新聞網報導，蔣萬安今日出席“Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚台北”的開齋節活動前受訪，媒體詢問蔣萬安針對賴清德重啟核電“改口”，表示去年非核家園已經達標，而且這10年來綠能這一塊已經成功取代了核一和二、三場，然後重啟是為了 AI，會不會覺得賴清德在硬凹或者邏輯錯亂？



蔣萬安表示，他看到很多民眾都有這樣的討論，但是為了“國家”長遠好，他寧可民進黨政府回頭是岸，證明過去民進黨推動的反核政策是完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展。所以民進黨政府一定要以此為戒，絕對不要以意識形態掛帥來治理“國家”，而且必須要務實地面對為過去錯誤的政策負起責任。



媒體追問，今天賴清德又有再受訪，然後他有強調核二、三如果要重啟的話是有一定的前提跟條件的，那這樣子說“政策轉彎”是不是有點言之過早？



蔣萬安回應，他說過絕對不要耽誤台灣關鍵發展的時間，所以必須要務實地面對接下來會對於台灣長遠發展好的事情，“我們寧可錯誤的政策，即刻懸崖勒馬、回頭是岸”，但是絕對要以此為戒，民進黨政府絕對不能以意識形態掛帥。