新北藍白合？民眾黨：密集磋商中盼本周有共識

中評社台北3月22日電／藍白日前簽訂2026政黨合作協議，面對嘉義市長選舉，國民黨提名翁壽良、民眾黨提名張啟楷，兩黨預計在25日就民調時間、方式及相關事宜進行協商。被問到新北藍白整合的時程表，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌回應，兩黨正在密切磋商中，盼本周能有共識。



中時新聞網報導，民眾黨22日上午召開“正視產業民生，有序重啟核電”記者會，會後接受媒體訪問。針對藍白將於本周三（25日）協調嘉義市長民調方式，新北市的時程表為何？黃國昌回應，目前藍白民調作業辦法，兩黨正在進行密集磋商中，希望本周能有共識出來。



黃國昌提及，做民調作業辦法時，會徵詢黨內候選人意見，也希望透過科學、最好的方式挑選最強團隊跟候選人，此目標也是一致的，若有任何結果，都會跟外界報告。



此外，面對營業午餐免費政策，過去台南市長黃偉哲批評台北市撒幣，但綠委蘇巧慧覺得在新北合適，倘若最終為藍白的新北市長候選人並當選，會不會評估推動？黃國昌指出，新北市營養午餐免費政策，大概會增加將近40億經費支出，這個民眾黨有評估且精算過。



黃國昌說，目前三明治家庭面對沈重的負擔，要如何協助、扶老攜幼，一直是民眾黨在2026地方選舉的重中之重，並希望有效解決台灣目前人口結構出現的急劇變化、少子女化“國安”危機。



黃國昌坦言，自己支持免費營養午餐政策在新北市推動，但並非盲目開支票，過去曾表達“財政很重要”，這也是為何之前在“立院”修《財劃法》，因為衹有地方財政健全，地方政府才能好好做事情，所以自己對蘇巧慧最大的質疑是，為何當初蘇對《財劃法》投反對票？



話鋒一轉，黃國昌批評，自己對蘇巧慧最大的質疑是，為何當初對《財劃法》投反對票？在野黨推動修正的《財劃法》，幫新北市多增400億統籌分配款，蘇巧慧現在卻拿此《財劃法》不負責任的大開支票，日前稱要補助銀髮族假牙5萬，“請問算過要多少錢了嗎？”



黃國昌稱，更荒謬的是，“中央政府”將給地方符合一定條件長者的假牙補助刪除，“民進黨兩面手法，我已經快看不懂了。”或許民進黨認為手上有宣傳機器，怎麼胡說八道都沒關係，不負責任的透過各式各樣撒幣政策，也不用認真討論財源從哪裡來。