定義“隨身超級助理”千問AI眼鏡AWE首發

中評社香港3月22日電／日前，阿里巴巴旗下AI助手“千問”在2026中國家電及消費電子博覽會（AWE）的舞台上完成了實體化首秀。記者在現場看到，阿里巴巴千問C端事業群AI硬件產品負責人吳建軍發布了首款以“千問”品牌統一命名的智能硬件——千問AI眼鏡G1。該產品搭載了雙芯片雙系統，配備64GB本地存儲、骨傳導麥克風精準收音與Super RAW暗光增強技術，適配語音助手、拍攝記錄與信息檢索等“全天在線”場景。



吳建軍在發布會上分享的一組數據揭示了其產品邏輯的根源：今年春節期間，用戶在千問App上通過“一句話下單”完成的交易高達2億次。這一現象級應用的背後，是AI“辦事”能力的集中爆發。千問AI眼鏡G1的核心設計理念，正是將這種“一句話辦事”的便利性，從需要掏手機、解鎖、打開App的繁瑣流程中抽離，與用戶的第一人稱視覺和自然語音指令無縫融合。



“我們希望把千問AI助手從手機應用延伸到用戶每天佩戴的眼鏡中，讓AI更自然地融入用戶的日常生活。”吳建軍表示。



由此，千問AI眼鏡G1的產品功能架構緊密圍繞“所見皆可問，所問皆可辦”展開。其深度定制了阿里巴巴最新的千問大模型，結合多模態感知與強大的上下文記憶能力，實現了“實況對話”。用戶面對一件藝術品、一處陌生建築或一道數學題，無需反復喚醒，只需自然發問，眼鏡即可基於實時看到的畫面進行連續對話與講解。



更重要的是其“辦事”能力。通過獨家深度接入阿里生態服務，千問AI眼鏡G1試圖成為生活服務的“一句話”入口：通勤路上可語音復購咖啡並修改訂單，停車場出口可直視繳費二維碼完成支付，旅行中可隨時詢問周邊信息，語言不通時可啟動支持89種語言、並能“克隆”原聲音色與情緒進行同聲傳譯。



這種將AI大模型的認知理解能力與龐大、成熟的生活服務生態（電商、本地生活、出行、文娛等）深度打通的模式，構成了千問AI眼鏡區別於市場上其他同類產品的核心壁壘。



不過，任何企圖成為下一代入口的穿戴設備，都必須首先在佩戴體驗上征服用戶。千問AI眼鏡G1面臨著一個經典的行業悖論：功能越強大，對算力、續航、散熱的要求越高，設備往往越笨重；而追求極致的輕便與時尚，又可能犧牲性能與續航，淪為“美麗的玩具”。



千問AI眼鏡G1的硬件策略體現了明確的取舍與創新。



在核心配置上，千問AI眼鏡G1採用了目前眼鏡行業領先的“雙芯片雙系統”架構：高通驍龍AR1旗艦處理器與超低功耗協處理器協同工作，分別運行Android系統和實時操作系統（RTOS）。這套架構的目標是在處理複雜AI任務、高清拍攝時提供足夠算力，同時在待機、語音喚醒等輕量場景下實現極低功耗，以兼顧高性能與長續航。



在決定佩戴舒適度的重量上，G1將整機控制在約41克，這對於集成如此多功能的設備而言是一個頗具挑戰性的數字。其最具巧思的創新，或許在於對“續航焦慮”這一可穿戴設備頑疾的解決方案。G1的右鏡腿本身即是一塊大容量電池（整機採用272mAh雙電池），可像共享充電寶一樣，與專用換電倉中的滿電鏡腿進行熱插拔替換。替換過程中，眼鏡內置的另一塊小電池維持短暫供電，實現“換電不斷電”，無需關機重啟。



與之前一些主打AR顯示、影音娛樂的智能眼鏡不同，千問G1清晰地將自己定位為“AI辦事的隨身助理”，其功能核心是“服務調用”與“信息輔助”，而非沉浸式娛樂。這引發了一個關鍵的產業思考：在大型語言模型能力日益趨同的背景下，AI硬件的差異化競爭力將源於何處？千問G1給出的答案是“場景定義能力”與“生態協同效率”。前者指對用戶真實、高頻需求場景的精準洞察與產品化能力（如“實況對話”逛展、駕車語音復購），後者則是指將AI能力與可即時調用的、成熟的海量服務生態無縫對接的能力。這要求企業不僅要有強大的AI技術，更要有對垂直場景的深刻理解、完整的產品定義能力以及龐大的生態服務體系作為支撐。



然而，挑戰依然存在。儘管價格頗具吸引力，但消費者是否會為一種全新的交互習慣買單，仍需市場檢驗。隱私安全、社交接受度、在複雜真實環境中的識別與交互可靠性，都是產品大規模普及前必須跨越的鴻溝。此外，如何持續豐富“AI辦事”的邊界，從相對標準的本地生活、出行服務，擴展到更個性化、專業化的垂直領域，將是其保持長期生命力的關鍵。



（來源：經濟參考網）