去年中國非常規水利用量超250億立方米

中評社香港3月22日電／3月22日是第三十四個“世界水日”，第三十九個“中國水周”同步開啟。記者當日從2026年“節水中國行·安徽合肥”主題宣傳活動上瞭解到，2025年中國非常規水利用量已超過250億立方米。



非常規水源指經處理後可以利用或在一定條件下可直接利用的再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、礦坑（井）水、微咸水等。開發利用非常規水源具有增加供水、減少排污、優化水資源配置體系、提高水資源利用效率等重要作用，是高質量發展的內在要求。



新華社報導，以非常規水利用為例，中國近年來在農業節水增效、工業節水減排、城鎮節水降損等領域取得顯著成效。宣傳活動上，水利部副部長孫志禹介紹，“十四五”期間，在中國經濟總量連跨大台階、糧食產量連年豐收的情況下，用水總量實現零增長，2025年全國萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量分別較2020年下降20%和25%以上，農田灌溉水有效利用系數由0.565提高到0.583。



相關成就的背後，是新時代節水工作的持續推進。孫志禹表示，水利部會同各地區各部門和社會各界，制定出台並大力實施水資源剛性約束制度和《節約用水條例》，構建起節水制度政策體系“四梁八柱”，設立中國節水獎，構建節水宣教大格局，水資源節約集約利用能力不斷提升。



記者瞭解到，與國際先進水平相比，中國用水效率已經由曾經的跟跑轉變為現在的並跑，部分領域、部分區域領跑，節水工作已經成為為中國式現代化提供水安全保障的戰略選擇。



孫志禹表示，“十五五”時期將全面提高水資源集約安全利用水平，高質量建設節水型社會，創新建設現代化節水產業體系，全面構建非常規水配置利用新格局，推進合同節水管理創新發展，提升全社會節水觀念和意識，進一步推動節水成為國家意志、社會共識、全民行動。