俄羅斯外長：美國企圖主導全球能源市場

中評社香港3月22日電／俄羅斯外長拉夫羅夫21日在接受俄媒體採訪時表示，美國企圖主導全球能源市場，並為此不惜一切手段。



拉夫羅夫說，從委內瑞拉到伊朗，美國使用政變、綁架等手段，甚至暗殺有關國家領導人。這一切都與石油有關，美國企圖在全球能源市場建立主導地位。



新華社報導，拉夫羅夫表示，美國奉行的原則是其自身利益高於任何國際協議。美國過去和現在都希望看到俄羅斯在歐洲能源市場被邊緣化。美國如果希望與俄羅斯合作，就需要尊重俄方利益。