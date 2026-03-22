賴擬重啟核電　王鴻薇酸：綠營現在全黨裝死

中評社台北3月22日電／賴清德宣布評估重啟核二、核三，民進黨能源政策出現重大轉向。國民黨“立委”王鴻薇22日直指，民進黨過去把反核當成神主牌，如今政策大轉，不但證明在野黨堅持的路線正確，讓全民看見民進黨的“反核誤國”，卻至今未見民進黨內有人出面說明，現在全黨裝死，顯然是到現在還彎不過賴清德的“髮夾彎”。



中時新聞網報導，王鴻薇表示，民進黨過去將反核立場推到極端，形同把整台車的車門焊死，不讓台灣有下車機會，導致能源政策走入死胡同。如今賴清德親自鬆口重啟核電，不僅讓民進黨長年主張崩解，也等同承認在野黨堅持的方向才是正確。



王鴻薇指出，她自上任“立委”第一天即主張核能延役與重啟，並提出核子反應器設施管制法修法，讓核電重啟有法源依據，相關法案也在她擔任國民黨團書記長期間完成三讀，但當時民進黨團全數投下反對票，還夾雜嘲諷言論，如今看來格外諷刺。



王鴻薇進一步點名吳思瑤、吳秉叡、王定宇、鍾佳濱、范雲等人過去反核發言，質疑這些人現在都去哪裡了。她質疑，當初強調非核家園、反對核電的立場，面對賴清德政策轉向，為何沒有任何人出來回應。



王鴻薇強調，民進黨過去高喊反核，如今卻選擇沉默，應正面說明核廢料如何處理、是否還堅持非核家園，以及未來能源政策方向，否則無法向“國人”交代。