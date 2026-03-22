庫克：中國創新活力為全球增長提供機遇

庫克22日在中國發展高層論壇開幕式致辭。 中評社北京3月22日電／蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克22日在中國發展高層論壇開幕式致辭中表示，在全球化面臨挑戰的背景下，跨國企業與中國深化合作仍蘊藏巨大機遇。



作為論壇外方主席，庫克在回顧了自己近30年來訪問中國的經歷。他表示，中國已擁有“一批全球最具活力的城市”，而創新精神與創造活力“在每一處蓬勃湧現”。在他看來，這些變化不僅是中國自身發展的成果，也為全球企業提供了重要的發展空間。



庫克指出，本屆論壇聚焦的高質量發展主題，與蘋果公司的實踐經驗高度契合。“創新、可持續發展、以及卓有成效地投資於人，正是實現持久穩健增長的根本基礎。”



他特別提到，蘋果在中國的供應鏈夥伴正加速向更智能、更綠色的製造模式轉型，本土軟件開發者打造的應用正在重塑學習與創造方式，而高校中的年輕學子則致力於攻克全球性的環境與技術挑戰。



談及全球經濟環，庫克坦承當今世界“風雲變幻”，但他強調對話與合作比以往任何時候都更為重要。他認為，即使在不確定性加劇的時期，“每個人依然擁有共享繁榮、共同發展的廣闊機遇”。這一表態正值部分西方企業重新評估其全球供應鏈布局之際，庫克的言論傳遞出對在華長期發展的信心。



庫克引用中國古訓“眾人拾柴火焰高”來概括他所期待的合作精神。作為全球市值最高的科技公司掌門人，他重申蘋果對中國市場的承諾，並表示願通過持續合作“釋放發展的全部潛能”。



中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦，自2000年起每年在全國兩會後舉行，被視為跨國企業高管觀察中國政策走向的重要窗口。庫克今年再次擔任外方主席，其表態向國際商界釋放了明確信號：儘管全球經貿格局面臨調整，中國市場的深度與創新生態的活力，依然是跨國企業不容忽視的增長變量。