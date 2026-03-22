後患無窮　美以伊戰事對世界構成“四大衝擊”

中評社北京3月22日電／美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊進入第四周。這場戰事如何結束尚無法預測，但已然對地緣政治和世界格局產生強烈衝擊和深遠影響。



新華社報導，國際輿論警告，這場戰事如同“一個不斷擴大的危險漩渦”，裹挾地區安全、反噬美國自身、衝擊全球經濟、破壞國際秩序。美以“戰爭成癮”的強權邏輯和霸權慣性，正嚴重侵蝕世界和平發展的根基。



中東“面臨跨世代影響”



“美國積極參與以色列殘暴且無節制的戰爭，只會讓中東國家擔心，自己可能就是下一個目標。”美國喬治·華盛頓大學教授馬克·林奇寫道。



國際觀察人士認為，美以伊戰事不僅正把整個中東推向危險深淵，更將對地區地緣格局產生“跨世代的深遠影響”。



首先，中東地區或陷入長期動蕩。在復仇情緒和政權安全的雙重壓力之下，伊朗或將延續甚至強化對美以強硬政策，包括採用非對稱作戰等方式與美以長期對峙。一個尋求報復和重建威懾的伊朗或為地區不斷增加新變數，中東局勢將長期處於高壓狀態。



其次，地區力量平衡進一步偏移。上海外國語大學教授丁隆認為，長期以來中東地區“以色列-伊朗”的制衡局面被打破，以色列戰略空間與影響力相應擴大。沙特前情報部長圖爾基·費薩爾親王直言，以色列擴張野心對地區穩定構成明確威脅。



第三，地區安全格局或面臨重構。多個駐有美軍基地的海灣國家在安全、能源、經貿等多個層面受到戰事衝擊，或產生強烈的“被美國背叛感”：一方面，美國執意聯手以色列發起戰事，置海灣國家安全和利益於不顧；另一方面，美軍基地已成為“風險源”，而非“保護傘”。



“一些海灣國家意識到，‘美國保護’靠不住。”倫敦政治經濟學院教授法瓦茲·傑爾吉斯等專家分析，這場戰事或成為美國與海灣國家安全關係轉折點，推動後者重新審視對美安全依賴，強化自身和集體防禦能力建設，加快尋求安全伙伴多元化。

