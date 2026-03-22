中國致力成為動蕩世界中“確定性基石”

李強在演講中分享了三點核心想法，其基調既是對當前全球經濟境況的診斷，也是對中國立場的闡釋。(電視截圖) 中評社北京3月22日電（記者 肖瑞）中國國務院總理李強22日在中國發展論壇高層論壇上表示：中國將堅持開放，反對保護主義，並致力於成為動蕩世界中的“確定性基石”。



3月22日上午，中國發展高層論壇2026年年會在北京舉行。這場匯聚了全球商界領袖、國際組織代表和中外學者的論壇，被視為觀察中國政策風向的關鍵窗口。



李強在演講中分享了三點核心想法，其基調既是對當前全球經濟境況的診斷，也是對中國立場的闡釋。



首先，針對當前彌漫的“存量爭奪”焦慮，李強提出市場雖是稀缺資源，但更可以被創造。



“保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。”李強表示，中國的進出口是在規則框架下進行的公平貿易，中國將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，與各方合力做大全球經貿蛋糕。



這一表態被視為對於中國“產能過剩”及貿易不平衡質疑的回應。



其次，面對日益激烈的國際競爭，李強呼籲正視良性競合的價值。他指出，中國相關產業的競爭優勢並非源於補貼或保護，而是來自持續的改革、創新驅動，以及中國人民和企業的勤奮努力。



李強反對無序的非理性惡性競爭，認為市場經濟條件下的良性競爭能激發更大發展動力。他承諾中方將繼續維護公平競爭的市場秩序，並願同各方加強溝通，共促全球產業鏈供應鏈的穩定與安全。



李強在發言中坦承前方的路充滿挑戰，但強調中國將致力於做世界的“穩定性港灣”。



李強特別提及，剛剛獲批的“十五五”規劃綱要不僅是中國發展的新藍圖，也是世界發展的新機遇。



他承諾，中國將著力推動高質量發展，保持經濟穩定增長，並繼續打造良好營商環境，全面落實外資企業國民待遇。對於在華外企，他給出的承諾是“安心發展、大展宏圖”。



作為中國“兩會”後首個國家級大型國際論壇，中國發展高層論壇歷來是海外投資者研判中國政策脈絡的風向標。



與去年李強從“春節經濟”和全國兩會角度切入、強調微觀活力與宏觀政策相結合不同，今年的講話更側重於宏觀戰略層面的回應與承諾。



面對全球保護主義抬頭和地緣政治變局，李強的發言試圖向外界傳遞一個明確信息：儘管挑戰重重，中國將繼續扮演開放市場的維護者和全球穩定的參與者，而非脫鈎斷鏈的推動者。



對於在場的跨國企業高管和遠觀此會的全球投資者而言，李強今日的講話勾勒出中國在“十五五”新航程中，試圖以自身市場的確定性，來對衝外部世界不確定性的戰略姿態。