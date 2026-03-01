快評：從反核到返核　雖屬必然但阻力仍大

中評社快評/賴清德日前一句“核二、核三重啟評估送審”，猶如投下震撼彈，將民進黨高舉三十年的“非核家園”神主牌震出裂痕。這場從“反核”到“返核”的政策變化，雖是經濟現實與國際壓力下的必然轉向，卻也暴露出轉型路上荊棘密佈，政治包袱與社會信任的雙重阻力，正嚴峻考驗民進黨當局的執政能力。



賴清德選在企業磐石會宣佈此決策，直指“因應AI時代算力帶來的電力缺口”，道破關鍵。台灣半導體產業與科技發展高度依賴穩定供電，民進黨前任政府強推“2025非核家園”卻未能補足綠能缺口，再生能源進度落後，天然氣發電占比過高且易受國際局勢（如中東戰火）衝擊能源運輸。缺電陰影始終籠罩產業，加上美國對台能源韌性的關切，甚至可能施壓引入新型核電技術（如SMR），多重壓力匯聚，迫使賴政府務實面對核能延役的選項。國民黨長期主張核能延役，此刻的“路線正確”之說，確實點出民進黨過去意識形態掛帥的盲點。



然而，政策急轉彎的代價巨大，阻力重重。最直接的衝擊是民進黨內部的路線衝突與誠信危機。賴清德感謝“立法院”通過《核管法》作為重啟法源，卻遭前“環保署”副署長痛斥“把人民當笨蛋”，因民進黨團去年才全數反對該法修訂。如今全黨噤聲，被譏為“裝死”，凸顯其進退失據。更深層的阻力，在於深綠支持者的強烈反彈。



這場能源政策的世紀轉向，印證了“形勢比人強”的現實。當產業需求、能源安全與國際壓力匯流，意識形態的神主牌終須低頭。然而，“返核”之路絕非坦途。民進黨如何化解黨內路線分裂、安撫深綠支持者的“背叛感”，以及務實面對並解決核安與核廢料的世紀難題，重建社會信任，遠比重啟評估報告的送審更為艱钜。政策轉向的必然性，無法自動消弭轉型陣痛。

