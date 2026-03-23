【
大
中
小
】 【
打 印
】
金正恩再次被推舉為朝鮮國務委員長
http://www.CRNTT.com
2026-03-23 09:07:21
中評社香港3月23日電／據朝中社23日報導，朝鮮第十五屆最高人民會議第一場國政活動的第一次會議22日在平壤召開，再次推舉朝鮮勞動黨總書記金正恩為朝鮮國務委員會委員長。
報導說，會議選舉趙甬元為朝鮮最高人民會議議長，選舉金亨植和李善權為副議長。朴泰成當選內閣總理。
會議選舉產生新一屆國務委員會，趙甬元為第一副委員長，朴泰成為副委員長。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
朝鮮遠程炮兵火力打擊訓練 金正恩現場觀摩
(2026-03-15 11:48:18)
朝鮮“崔賢”號驅逐艦進行戰略巡航導彈試射
(2026-03-11 09:37:18)
金正恩：韓國是“徹底的敵國、永遠的敵人”
(2026-02-26 12:39:10)
金正恩：未來五年朝鮮經濟循序漸進質量發展
(2026-02-24 09:13:24)
金正恩出席火箭炮贈送儀式
(2026-02-19 10:41:31)
金正恩出席竣工典禮 海外作戰軍人遺屬將入住
(2026-02-16 14:38:59)
金正恩觀摩遠程戰略巡航導彈發射訓練
(2025-12-29 16:31:46)
俄羅斯駐朝大使逝世 金正恩向普京致唁電
(2025-12-09 16:16:56)
金正恩稱朝鮮空軍將裝備新戰略軍事資產
(2025-11-30 17:34:11)
金正恩稱朝鮮空軍將裝備新戰略軍事資產
(2025-11-30 10:22:17)