金正恩再次被推舉為朝鮮國務委員長

中評社香港3月23日電／據朝中社23日報導，朝鮮第十五屆最高人民會議第一場國政活動的第一次會議22日在平壤召開，再次推舉朝鮮勞動黨總書記金正恩為朝鮮國務委員會委員長。



報導說，會議選舉趙甬元為朝鮮最高人民會議議長，選舉金亨植和李善權為副議長。朴泰成當選內閣總理。



會議選舉產生新一屆國務委員會，趙甬元為第一副委員長，朴泰成為副委員長。