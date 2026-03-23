伊朗發起第75波攻勢　打擊沙特境內美軍基地

中評社北京3月23日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊23日凌晨宣布，發起“真實承諾-4”第75波攻勢，以紀念在美國和以色列襲擊中遇害的革命衛隊發言人納伊尼和伊朗情報部長哈提蔔等殉難者。



新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，本輪打擊目標包括以色列多處軍事部署點和美軍位於沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。