以軍襲擊黎南部橋梁　真主黨擊落以無人機

中評社北京3月23日電／當地時間22日，以色列國防軍繼續對黎巴嫩境內的黎真主黨目標發動襲擊，襲擊目標包括黎巴嫩南部利塔尼河上的一座橋梁。



黎巴嫩真主黨則於當晚發表一系列聲明，稱其武裝人員向多個以軍目標發動了火箭彈和無人機襲擊，並在黎南部擊落一架以色列無人機。



22日，以色列國防軍發表聲明稱，過去一天，以色列國防軍繼續打擊黎巴嫩境內的黎真主黨目標。其中，以軍22日下午襲擊了黎巴嫩南部利塔尼河上的卡西米耶大橋。此前數小時，以軍曾發出警告，稱將轟炸該橋以阻止黎巴嫩真主黨向黎巴嫩南部運送人員和武器裝備。



另外，以軍還宣布在近日對黎巴嫩的襲擊中打死黎真主黨精銳部隊拉德萬部隊的一名高級指揮官，以及巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方面負責融資的一名高級官員。



以色列國防軍22日發表聲明說，以軍總參謀長扎米爾21日表示，針對黎巴嫩真主黨的行動“才剛剛開始”，以軍正按照既定計劃準備推進地面行動，並為長期行動做好準備。



22日晚，黎巴嫩真主黨發表一系列新的聲明，稱其武裝人員在黎巴嫩南部空域擊落一架以色列無人機，還使用火箭彈、無人機等武器對位於以色列北部和黎巴嫩南部的多個以軍目標發動了襲擊。



來源：央視新聞客戶端