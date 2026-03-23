中東戰場美軍戰機損失持續攀升

中評社北京3月23日電／據美國有線電視新聞網網站3月19日報導，據兩名知情人士透露，1架美國F-35戰機在疑似被伊朗火力擊中後，於中東的一處美軍基地實施了緊急迫降。



報導稱，美軍中央司令部發言人蒂姆·霍金斯表示，這架第五代隱形戰鬥機在“執行伊朗上空的作戰任務”時被迫緊急降落。霍金斯稱，該戰機已安全著陸，飛行員情況穩定，目前軍方正在對事件展開調查。



若情況屬實，這將是自2月底衝突爆發以來，伊朗方面首次擊中美國載人軍機。美國和以色列均在此次衝突中出動F-35戰機，這款戰機的造價超過1億美元。



另據彭博新聞社網站3月19日報導，自從與伊朗開戰以來，美軍已損失至少16架軍機，其中包括10架遭敵方火力擊毀的MQ-9“死神”無人機，另有6架其他軍機在襲擊或事故中損毀。



報導稱，最嚴重的損失有：3架美軍F-15戰機在科威特遭友軍火力誤擊墜毀；1架KC-135加油機在加油作業中墜毀，機上6名機組人員全部遇難。



據稱，另有數架KC-135加油機在沙特一處機場停放時遭伊朗導彈襲擊受損。



據知情人士透露，目前為止僅有“死神”無人機系被伊朗防空系統擊落，其中至少9架在空中被摧毀。另據知情人士稱，還有1架在約旦某空軍基地被彈道導彈擊中。



還有2架“死神”無人機因事故損失。該型無人機被設計為“可損耗”裝備——因無需搭載飛行員且替換成本遠低於載人軍機，可在高風險區域執行任務。



美軍中央司令部稱，1架F-35隱形戰機19日執行作戰任務後，在中東某空軍基地緊急迫降。飛行員情況穩定，事件正在調查中。F-35戰機約10年前列裝，已投入實戰。

