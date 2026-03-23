清明復活節長假　高鐵北上一票難求

中評社香港3月23日電／下周五（4月3日）將迎來復活節、清明節五日長假，不少市民趁假期外遊。現時中東局勢動盪，機票與燃油附加費上升，市民紛紛將旅遊目的地瞄向內地，加上不少人返內地掃墓，高鐵一票難求。網上售票平台顯示，由香港往深圳、廣州等地僅剩少量餘票；復活節期間前往清遠、武漢等旅遊熱門地點的車票基本售罄。高鐵西九龍站昨日大排長龍搶購車票。



大公報報導，旅遊業人士形容，今個復活節假期的內地旅行團“極度火爆”，不少市民因中東局勢不穩而轉向內地旅遊。有旅行社表示，內地高鐵團較去年同期增加兩成至四成，部分線路加開五成團數，其中車程五小時內的短線團最受歡迎；而歐洲、中東團則減少一至三成。



港往上海貴陽等車票售罄



記者昨日下午查詢高鐵12306應用程式，發現4月5日的車票已開始發售，並查詢到熱門旅遊地點的車票，當中假期首天的車票最搶手，4月3日起由香港出發至上海、長沙、成都、貴陽等城市的各類車票均顯示售罄，僅可等待候補。



在西九龍高鐵站可以購買14天內的車票，不少人昨日一早到車站排隊買票。有市民因擔心搶不到車票，排隊一小時購買4月4日的車票；有市民在網上無法搶到票，最終排隊40分鐘購買了一等座。



港鐵公司表示，港鐵與內地相關部門在票務安排上有協調機制，以照顧不同渠道購票乘客的需要。乘客可透過中國鐵路12306網站及手機應用程式、香港西九龍站票務櫃位或自助售票機，或香港指定旅行社代理等，購買15天內出發的高鐵車票。



旅遊促進會總幹事崔定邦形容內地旅行團“極度火爆”，他向《大公報》表示，近期中東等地局勢不穩，加上機票附加費高企，許多市民轉向內地旅遊，不少內地團月初已經額滿，加上內地清明假期與香港復活節假期重合，出行潮疊加，導致高鐵訂票需求激增，桂林、長沙、貴州等熱門線路尤為火爆。



崔定邦建議，若市民計劃假期出行應盡早規劃，旅行社則須提早提交車票申請；若香港出發的車票已售罄，可考慮由深圳出發或轉車前往目的地。



大航假期銷售部總監陳俊傑接受《大公報》訪問時表示，受中東局勢影響，復活節期間，中東或途經中東的旅行團下跌三成至四成，不少市民轉向內地旅行，高鐵團較去年同期增長四成，佔內地旅行團比例達六成半。他表示，廣東省內及長沙、桂林、張家界、昆明、成都等跨省目的地均大受歡迎，當中武漢櫻花觀賞、長江三峽航線及貴州線路最為火爆，目前已基本滿團，僅桂林等個別線路尚有少量餘位。



旅行社加開熱門內地團五成



為應對旺盛需求，陳俊傑表示，該公司加開熱門線路，例如貴州團數，較去年增加近五成至30團，並通過公司專職團隊搶票及與港鐵的合作保障出票順暢，未出現出票困難的情況。



永安旅遊總經理馬世文接受訪問表示，今年清明與復活節疊加的長假期間，內地高鐵旅遊團較上年報名量增長兩成。內地旅行團中高鐵線佔比達六成，飛機線佔四成，車程5小時內的線路最受青睞，潮汕、桂林、武漢等目的地成為熱門之選。



馬世文表示，長假旅遊出行高峰集中在4月2日至3日，部分6天團則提前至4月1日、2日啟程。受中東局勢及國際航線燃油附加費上漲影響，不少原本計劃長線出境遊的遊客轉而選擇內地線路，推動內地團報名量增長。針對高鐵票供應問題，他表示，公司與高鐵部門長期合作，在未放出高鐵票前便會申請預留團票，亦未出現購票困難的情況。