油價推升成本　香港部分建材價格大漲

中評社香港3月23日電／隨著油價受中東局勢持續緊張而急升，市民將面對生活成本上升，與原油相關的建造業原材料價格也明顯上升，業界表示，市面部分防水塗料大幅加價，若地緣衝突持續，鋼筋、瀝青及塑膠等各類產品價格也將受波及。



大公報報導，專家及學者分析指出，是次能源危機料將推升香港多行業的營運成本，並輻射至市民衣食住行等方面，香港難免受輸入性通脹波及，政府須提前準備預案；幸好本港的經濟結構與制度建設，已大幅提升抗風險能力。



港九藥房總商會理事長林偉文表示，廁紙及紙巾類產品由於油價上漲，增加運輸成本，最終或由消費者承擔，漲價效果最快下月顯現，廁紙料加價約20%；洗潔精等石油副產品類商品，亦可能會在數月後漲價。



可推臨時價格調節機制



批發及零售界立法會議員邵家輝向《大公報》表示，與原油相關的建造業原材料，例如部分防水塗料價格已加價約25%，相信瀝青等以石油副產品為基礎的化工原料，亦難免面對同樣問題。他強調，行內普遍嘗試以各種方式抵銷加幅，包括由供應商承擔部分成本，以及利用現有庫存“頂住”一段時間，但若上游成本持續飆升，估計在約三個月至半年內，加價壓力終將向下游傳導。業界現正密切關注原材料及運費走勢，評估對終端價格及零售市場的影響。



工程界立法會議員卜國明表示，燃油費大增直接推高運輸成本，並連帶提升日常營運機械的開支，對行業現金流與投標預算構成壓力。若地緣衝突持續，影響勢將外溢至更廣範疇，包括鋼筋、水泥、石仔、瀝青及塑膠等各類產品，供應鏈不穩與物流梗阻或引發新一輪成本轉嫁，最終反映至工程造價與民生價格。他呼籲業界審慎管理風險、靈活部署採購與合約條款，政府亦可研究臨時紓困與價格調節機制，合力減輕波動衝擊。



世界綠色組織行政總裁余遠騁接受訪問時表示，石油與天然氣作為開採過程中的關聯產品，國際市場價格存在強烈相關性，油價上漲直接帶動天然氣價格攀升。香港能源結構中，天然氣佔比超過一半，本港兩間電力公司均使用天然氣發電，部分來自卡塔爾。中東局勢緊張加上沙特停產，將影響天然氣供應，電費的燃料調整費勢必上調。而這些基礎開支增加，將進一步推高整體營運成本。他續指出，石油衍生產品多達數百種，涵蓋塑膠、洗手液等日常用品，若油價長期高企，民生領域將面臨連帶影響，甚至存在引發通脹的潛在風險。



加價壓力經三機制傳導



香港大學經管學院經濟學高級講師章逸飛接受訪問時表示，油價上升對香港經濟的影響，可從三個經濟學機制理解。首先是成本傳導效應，石油作為基礎生產要素，帶動運輸、倉儲、物流成本攀升，並逐步轉嫁至終端消費品。香港九成以上食品依賴進口，柴油價格飆升直接推高貨運成本，易腐食品與民生必需品價格率先受影響，弱勢群體承受壓力最為明顯。



其次是貨幣政策被動收緊。高油價加劇全球通脹預期，壓縮美聯儲減息空間，香港實行聯繫匯率制度，利率需緊跟美元走勢。這對處於調整期的本港樓市、依賴信貸的中小企構成額外壓力，融資成本上升將進一步抑制投資與消費動能。第三為預期效應，若市場形成油價長期高企預期，企業提前漲價、消費者收縮開支、投資者調整資產配置，將形成自我實現循環，放大經濟衝擊力度。



章逸飛指出，今次油價波動的供應中斷規模，約為1956年蘇彝士運河危機的兩倍，被形容為自1970年代以來最嚴重的能源干擾。然而，從經濟學角度看，衝擊的“傳導系數”已大幅降低。至於香港會否重現1970年代通脹飆升、民眾囤貨的場景？他判斷可能性不大，因為70年代的香港以製造業為主，資訊不透明，恐慌情緒易蔓延；而今香港為成熟服務型經濟，能源消費結構多元，零售供應鏈穩健，資訊高度透明，“囤貨”這種非理性行為難以滋生。



章逸飛表示，香港當前抗風險能力顯著提升，經濟結構轉型、發電燃料優化、供應通道冗餘與財政儲備充足，構成抵禦能源衝擊的堅實屏障。但若中東衝突持續，溫和輸入性通脹仍難避免，政府須提前準備預案。