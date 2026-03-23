外貿回暖　江西服裝廠訂單排到第三季

中評社香港3月23日電／與往年春節假期後會閒淡一段時間不同，江西旭浩服裝廠老闆龔智敏大年初六就早早趕到了工廠車間，在面積1000多平方米的工廠里整頓規劃，張羅初八開工、“招兵買馬”的事宜。“訂單現在已經排到了今年的三季度，不趕緊招人手不行，誤了交貨時間影響品牌信用。”龔智敏告訴記者，與往年相比，今年的訂單回暖來得早了一些，預估整體訂單量恢復到2020年的高峰期了。



大公報報導，龔智敏的服裝公司位於江西省中部小城──藥都樟樹，受益於2010年前後東部沿海的產業轉型，這裡分布著數量不少的小微服裝加工廠，旭浩服裝廠是其中一家體量比較大的企業，工廠人數加上外包工廠的人數，總共一百多人。“訂單交貨時間臨近時，員工們都披星戴月，經常加班到深夜。”龔智敏站在車間過道處、指著堆積如山的布料說。



好年景在2023年中美貿易摩擦加劇後戛然而止，業務訂單在2025年4月美國總統特朗普發起關稅戰時更是跌至低谷。“除了支付工人工資，公司賬戶上所剩無幾，沒有關停純屬是考慮到這畢竟是上百個工人養家餬口的一份職業；此外，一旦關停，機器、廠房都成了沉沒成本，後續市場回暖時，也就沒有自家啥事了。”龔智敏向記者透露，服裝加工的利潤率本來就比較低，做一件衣服不到2元的利潤，維持工廠正常運營主要靠量，拿到的訂單量大，賺取的加工費也就多一些，工人能拿到的報酬也就更高。



關稅戰緩和 去年下半年現轉機



轉機出現在2025年下半年，關稅戰局面緩和，歐美服裝品牌恢復以往的下單量，紛紛重新對接上中國東南沿海的中間商，找到類似旭浩服裝廠這樣質優價廉、信譽良好的加工廠，生產訂單一下子回來了。



“更可喜的是，春節前又收到來自浙江、福建、廣東的好幾個外貿訂單，今年不愁沒活幹了，全年訂單預計比前兩年增長80%，在手訂單的生產排期已經排到9月份了，預估全年要生產出40萬件成衣。”龔智敏透露，當下要趕緊新增招聘20名熟練車工，才能保證及時完成全年訂單。



當“嘀嘀噠噠”的縫紉機踩踏聲再次響起，復工的號角已經吹響，龔智敏期盼，中國製造能夠站上更多國家的舞台，銷往更多的商場，帶來更多的外匯，反哺縣城經濟、改善居民生活。