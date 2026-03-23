美以伊戰事進入第二十四天，最新動態

中評社北京3月23日電／參考消息網報導，3月23日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十四天，世衛組織警告中東戰事到了“危險階段”。



伊朗發動“真實承諾-4”行動第75波攻勢，打擊沙特境內美軍基地。伊朗武裝部隊稱伊方作戰方針已從防禦轉為進攻。針對美國總統特朗普關於打擊伊朗發電廠的威脅，伊朗回應說，若伊方發電廠遭襲，霍爾木茲海峽將完全關閉。與此同時，以總理稱將追擊伊朗伊斯蘭革命衛隊高級指揮官。以軍表示還要與伊朗及黎巴嫩真主黨戰鬥數周。此外，美國財長貝森特說，為能夠逐步降級對伊戰事，美國可能需要“升級”對伊打擊行動。特朗普與英國首相通話討論中東局勢。英國首相23日將舉行緊急會議討論美以伊戰事對經濟的影響。



以下為截至北京時間23日上午8時的最新動態：



伊朗發起“真實承諾-4”行動第75波攻勢，打擊沙特境內美軍基地



據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊23日凌晨宣布，發起“真實承諾-4”第75波攻勢，以紀念在美國和以色列襲擊中遇害的革命衛隊發言人納伊尼和伊朗情報部長哈提蔔等殉難者。



伊朗伊斯蘭革命衛隊說，本輪打擊目標包括以色列多處軍事部署點和美軍位於沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。



伊朗：作戰方針已從防禦轉為進攻



據伊朗新聞電視台報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿卜杜拉希22日說，隨著伊朗武裝部隊在針對美以利益的持續報復性打擊中引入更先進武器並採用新戰術，伊朗的軍事方針已經從防禦轉為進攻。



阿卜杜拉希說，伊朗轉變軍事戰略旨在通過部署新型先進武器擾亂敵方的盤算。

