文匯報：油價波動需關注　綠色轉型創未來

中評社香港3月23日電／香港文匯報今天社評說，地緣政治局勢動盪，引發國際油價大幅上揚，香港作為高度開放的經濟體，難免受到波及。然而，香港背靠祖國強大的能源保障體系，擁有穩定的能源供應底氣，絕不會出現部分東南亞國家因依賴進口而面臨的供給短缺危機。但與此同時，油價高企所引致的輸入性通脹壓力，確實對基層市民的生計構成實質影響。特區政府除需短期紓困外，更應著眼長遠，化危為機，加速推動綠色能源轉型，鞏固香港作為區域綠色能源中心的地位。



首先，必須釐清的是，香港的能源安全有著堅實的後盾。與某些單一依賴海外進口的鄰近地區不同，香港與內地在能源供應鏈上深度融合。無論是電力還是天然氣，內地穩定的輸出確保了香港不會出現斷供風險。正如學者所言，香港物價指數中租金、食物及服務業佔比高，油價對整體通脹的直接拉動力相對有限。因此，社會大眾無需擔心出現惡性通脹或能源短缺的混亂局面。



然而，對於依靠燃油謀生的貨車司機、的士司機，以及須繳納電費煤氣費的基層家庭而言，油價電價的每一分上升，都是沉甸甸的生活負擔。在此情況下，特區政府短期內應設法提高車用燃油的定價機制透明度。油價上升雖是大勢所趨，但零售商是否趁火打劫、加價幅度是否合理，必須置於陽光下監督。政府應建立更透明的價格監測機制，防止商家借口國際油價波動而過度牟利，損害消費者權益。



社評說，機遇與風險是並存的，此次油價波動為香港敲響了能源結構過於單一化的警鐘，也指明了轉型的方向。長遠來看，唯有豐富能源供給，發展綠色能源，才能從根本上平抑單一能源供應帶來的價格波動風險。令人振奮的是，香港在這方面已邁出堅實步伐。日前舉行的“內地—香港綠色能源交流對接活動”便是一個極佳的例證。活動中，運輸及物流局與多家企業簽署合作備忘錄，旨在構建綠色船用燃料供應鏈。這不僅落實了《綠色船用燃料加注行動綱領》，更凸顯了香港的獨特優勢：利用內地強大的綠色燃料生產能力，結合香港國際金融、貿易及航運中心的地位，將優質綠色燃料透過香港遠銷全球。



這一戰略布局不僅能降低香港航運業對傳統燃油的依賴，更能將香港打造為區內首選的綠色船用燃料加注及交易中心。當綠色甲醇、氫能等替代能源在港形成規模效應，不僅能豐富本地的能源組合，增強抵禦國際油價波動的韌性，更能為香港經濟注入新的增長點。政府應繼續完善相關配套，如加快電動車充電設施普及、優化綠色燃料加注獎勵計劃，並積極推動氫能等前沿技術的應用，讓綠色能源真正惠及民生與產業。