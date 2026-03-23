古巴稱其武裝部隊正為美軍襲擊做準備

中評社北京3月23日電／據埃菲社3月22日報導，古巴副外長卡洛斯·費爾南德斯·德科西奧22日表示，古巴武裝部隊正在為可能發生的美國軍事襲擊做準備。



德科西奧在接受美國全國廣播公司節目採訪時表示：“我們的武裝部隊始終保持戒備狀態。事實上，他們最近正在為可能發生的軍事襲擊做準備。”



他補充道：“面對軍事襲擊，我們國家一直都做好了全民動員的準備。事實上，我們一直認為這種情況非常遙遠。我們認為它發生的可能性不大，但如果我們不做好準備，那就太天真了。”



他還強調，古巴認為美國對其採取軍事行動“沒有任何正當理由”，因為古巴是一個“愛好和平”的國家，對美國“不構成任何威脅”。



自今年1月委內瑞拉總統馬杜羅被美國強制逮捕以來，美古關係持續緊張。當時，美國總統特朗普和國務卿魯比奧曾警告，古巴可能成為下一個面臨美國軍事干預的國家。



近日，特朗普聲稱“接管”古巴將是他的“榮幸”，他可以隨心所欲地處置這個島嶼。今年1月，特朗普簽署了一項行政命令，對向古巴供應石油的國家徵收關稅，試圖加劇該國的危機。



德科西奧在採訪中表示：“情況非常嚴峻，我們正盡一切可能積極應對。”他還重申，古巴與美國之間“不存在衝突”。



“我們願意開展商業活動，並維持相互尊重的關係，我相信大多數美國人都會支持這一點。”他表示。



來源：參考消息網