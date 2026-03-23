富權：“非核神主牌”崩塌，“青鳥”噤聲

中評社香港3月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：“非核神主牌”崩塌，“青鳥”噤聲。以下為文章內容。



賴清德前日正式宣佈，經“經濟部”評估，“核二”、“核三廠”具備重啟條件，當局預計於本月底將再運轉計劃提送“核安會”審查。此舉被視為民進黨長期堅持的“非核家園”政策重大轉向，民進黨的兩大“神主牌”之一“反核”已經頹然崩塌。



“反核”是民進黨長期標榜的核心政治主張之一，被廣泛視為其“神主牌”之一，與“台獨”並列，貫穿其黨綱與選舉策略。民進黨在一九八六年甫成立不久就借蘇聯切爾諾貝利核事故之機，極力渲染核電的“致命風險”，將其塑造為“台灣存亡”的象徵性危機，成功製造社會恐慌。一九八八年，在強大輿論壓力下，台灣當局凍結“核四”專案，民進黨由此初嘗政治甜頭。由此，民進黨將“反核”與“環保正義”“愛台灣”等進步價值綁定，寫入黨綱，作為對抗國民黨的重要工具。關鍵人物如林義雄，還以近乎苦行僧式的“反核”絕食，將該議題推向道德制高點，使“反核”在特定群體中成為“政治正確”。二零零零年陳水扁競選期間簽署“反核承諾書”，當選後一度宣佈“停建核四”，雖因壓力被迫續建，但已確立“非核”為黨的政治標籤。二零一一年福島核災後，民進黨借勢強化論述，掀起“反核”高潮，成功迫使馬英九當局停建“核四”電廠，此役重創國民黨執政聲望。民進黨主席蔡英文趁勢提出“二零二五非核家園”口號，將“反核”與綠色能源綁定，掀起“反核”高潮，以此作為區別國民黨的核心政策主張，成功凝聚選民支持，被視為其贏得二零一六年執政權的關鍵拼圖之一。



然而，執政後的民進黨面臨能源現實的嚴峻挑戰。為實現“非核家園”，台灣地區大幅依賴火力發電，導致電價持續上漲、空氣品質惡化，民眾戲稱“非核家園”實為“肺咳家園”。二零二五年八月的“核三延役公投”雖未通過，但高達四百三十萬贊成票、僅一百五十一萬反對票的結果，明確顯示民意已由“反核”轉向“擁核”，民進黨長期堅持的“反核神主牌”遭遇重大挫敗。



實際上，隨著“核三”二號機停役，台灣地區火力發電占比飆升至百分之八十四，能源結構嚴重畸形。核電停運後，再生能源建設遠未達標，二零二四年綠電占比僅百分之十一點九，遠低於百分之二十的目標。為填補缺口，民進黨當局強推“煤轉氣”，但天然氣百分之九十七依賴進口，能源韌性極低，一旦國際供應波動，全島即面臨斷電風險。



火力發電的成本為核電的三至四倍，直接導致電價持續攀升。二零二四年夏季電價高達八點四六元新台幣／度，較二零一六年上漲百分之六十二。普通家庭年均電費增加數千元，而台積電等半導體巨頭年耗電二百七十億度，電價每漲一元，成本即增二百七十億元，已促使百分之十二台企考慮外遷。所謂“電價十年不漲”的承諾，早已被現實擊碎。



民進黨標榜“非核家園”為環保進步，實則背道而馳。台中火力發電廠年排二氧化碳超三千萬噸，PM2.5長期超標。二零二四年台灣地區碳排放量同比增加百分之四點七，與全球減碳趨勢背道而馳。反觀大陸，非化石能源發電占比已達百分之三十二點六四，台灣僅百分之九點五，差距懸殊。



更深層危機在於政治操弄取代專業治理。民進黨將“反核”作為選舉工具，從“用愛發電”到“以肺發電”，無視學界延長核電服役的理性建議，甚至以“政治不正確”封殺討論。綠能政策更淪為貪腐溫床，太陽光電侵佔農田、風電競標黑幕頻傳，被諷為“綠能蟑螂”橫行。



更引發爭議的是民進黨實行“雙重標準”，一方面高喊“反核”，另一方面卻推動開放日本福島核災區食品進口，被批評為“反核電、挺核食”，嚴重損害政策公信力。面對日本計劃排放核廢水，民進黨當局反應軟弱，被諷為“逢日必軟”，進一步暴露其立場的不一致性。



然而，理想與現實脫節。由於綠能建設遲緩、天然氣儲備不足、核電除役過快，導致火力發電占比飆升、電價連年上漲、碳排不降反升，原本追求的“綠色未來”反而走向“高碳高電價”的窘境。而且光電弊案頻傳，無法填補電力缺口，全台大停電事故頻發，影響民生與高科技產業運營，在電力短缺、電價飆升、產業外移等現實壓力下，正被迫重新評估。尤其是在當今因美伊衝突爆發，伊朗實質封鎖了全球能源咽喉“霍爾木茲海峽”，導致國際油價飆升、航運受阻，影響全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，台灣地區的天然氣庫存僅剩八天，全台正面臨斷氣停電風險下，迫得民進黨當局不得不重新估量“反核”政策問題。



其實，面對日益嚴峻的缺電現實和民意壓力，民進黨高層早就開始出現政策鬆動。二零二三年，時任民進黨主席的賴清德就提出“不排除核能應用”，“行政院長”陳建仁也稱“核電是綠電”，引發島內軒然大波。二零二五年關於“核三延役”的公投，雖未通過，但獲得超過四百三十萬張贊同票，遠超反對票，明確顯示民意已由“反核”轉向“擁核”，宣告民進黨“非核神主牌”破功。民進黨不但面臨基本盤流失的擔憂，更觸動了綠能投資背後龐大的政商利益鏈條，導致黨內掣肘重重。如今，“非核家園”這一曾被視為民進黨不可動搖的“神主牌”，在現實的電力危機、民意的背離和內部利益的糾葛中，已名存實亡，成為其執政困境的一個縮影。

