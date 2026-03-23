伊朗武裝部隊稱已從防禦轉為進攻

阿卜杜拉希 中評社北京3月23日電／央視新聞報導，當地時間22日，伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部司令阿卜杜拉希表示，伊朗武裝部隊在保衛國家的戰略上已從防禦轉為進攻，武裝部隊相應也改變了戰場戰術。



阿卜杜拉希說，伊朗武裝部隊利用年輕科學家們的能力，生產並製造了先進的裝備和武器，加以利用，將徹底打亂敵人的部署。伊朗的敵人在戰場上已經感受到了其中一部分，這一進程將繼續下去，伊朗將在戰場上創造更多“驚喜”。