潘功勝：中國沒必要以匯率貶值獲取優勢

潘功勝說，中國將穩步推動金融業的高水平開放。(圖源：中國人民銀行官網) 中評社香港3月23日電／中國人民銀行行長潘功勝22日表示，中國實行有管理的浮動匯率制度，人行堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時加強預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，中國沒有必要亦無意透過匯率貶值，來獲取貿易競爭優勢。



潘功勝在北京舉行的2026中國發展高層論壇年會上以“中國高質量發展與全球經濟再平衡”為題發表主題演講，以下是演講全文。



尊敬的各位來賓：



大家好！



很高興參加本次中國發展高層論壇。衷心感謝各界朋友一直以來對中國金融事業的關注與支持。借此機會，我以“中國高質量發展與全球經濟再平衡”為主題，與大家分享三點看法。



一、全球經濟的再平衡與中國的貢獻



當前，地緣衝突和經貿衝突多發頻發，關於全球經濟失衡和再平衡討論明顯增多，也成為今年二十國集團（G20）的重要議題。



本世紀以來，全球經濟經歷了三輪重要的動態平衡過程，中國都深入參與其中，並作出積極貢獻。



第一輪是2001年至2007年中國加入WTO後，中國以低成本要素的優勢，融入全球分工體系，有效擴大全球供給、促進生產效率提升，緩解了全球通脹壓力，促進了全球經濟增長。



第二輪是2008年至2017年國際金融危機以後，全球需求普遍走弱，呈現低增長、低通脹、低利率、高債務的“三低一高”特徵。中國主動作為，大力度擴大內需和進口，起到了拉動全球經濟、避免陷入通縮的作用。中國對全球增長的貢獻率穩定在30%左右，是世界經濟增長的主引擎，並持續至今。



第三輪是疫情以來，供給衝擊和需求側強刺激，叠加貿易保護主義和逆全球化抬頭，全球通脹一度高企。中國供應鏈體系保持穩定，為全球物價穩定和經濟平衡持續貢獻重要力量。



中國經濟自身也經歷了深刻的結構調整和動態平衡。消費對經濟增長的貢獻率，從2010年的37%升至2025年的52%。經常項目順差占GDP的比重，從2007年的10%左右下降到過去10年平均2%以下的合理區間。



這裡，我想對兩個問題稍加討論。



第一，如何認識中國產業國際競爭力的來源。



中國產業國際競爭力的提升，首先得益於40多年來中國的改革開放。在對外開放中，向國際上的合作夥伴，包括今天在座的國際優秀企業學習，我們在競爭中學習，在學習中成長。同時，以下四個因素對於中國產業國際競爭力的提升起到非常重要的作用。



超大規模的市場。技術創新的成果可以很容易地實現產業化、規模化、商業化，並快速迭代，形成技術領先和成本優勢。



完備的產業鏈、供應鏈體系。工業生態系統、供應網絡、研發機構、數字基礎設施等在一些地區高效集聚、分工協同。



豐富、高素質、技術熟練、勤奮工作的勞動力資源特別是技術人才。中國的高技能人才超過7200萬人，研發人員總量多年居世界首位，是世界上規模最宏大、門類最齊全的人才資源大國。



持續研發投入帶來的科技創新能力。過去五年，中國研發經費投入年均增長超過10%。2025年，中國的研發經費總量僅次於美國，位居全球第二；研發投入強度（研發投入占GDP比重）超過OECD國家平均水平。



對於中國產業國際競爭力的來源，國際上有一些認知還停留在是因為中國政府提供了不合理的產業補貼。如果有這樣的疑問，可以到中國多走走、多看看，有助於對中國產業有更準確、全面的認知。



正如李強總理在剛才的講話中所強調的，中國倡導公平、良性、健康的競爭。針對部分企業的“內卷式”競爭，中央政府已採取措施，規範地方政府招商引資行為，禁止實行稅收、土地使用等不合理優惠政策，建設全國統一大市場。嚴格實施產業、環保等技術標準，約束低水平的競爭。同時，人民銀行引導金融機構科學評估風險，從金融的角度抑制“內卷”競爭行業的融資。



這些工作已經取得比較好的效果。中國PPI的降幅從去年7月份的－3.6%，收窄至今年2月份的－0.9%，企業的經營狀況也有改善。

