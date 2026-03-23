藍佛安：堅定不移開放合作　實施積極財政政策

藍佛安介紹，“十五五”時期，財政政策將更加注重開放共享，同世界各國分享“中國機遇”，促進共同發展。(圖源：中國發展高層論壇官網) 中評社香港3月23日電／中國財政部部長藍佛安22日表示，邁入十五五，財政將緊緊圍繞推動高質量發展，堅持積極的政策基調。在政策設計和實施中，將把擴大內需、投資於人、開放共享作為著力點。



藍佛安在北京舉行的中國發展高層論壇年會上表示，在當前世界經濟動能疲弱的情況下，中國將堅定不移走開放合作、互利共贏之路，立足財政職能，對內實施好積極的財政政策，對外加強國際財經交流與合作，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。



新華社報導，3月22日在北京開幕的中國發展高層論壇2026年年會上，藍佛安表示，邁入“十五五”，財政將緊緊圍繞推動高質量發展，堅持積極的政策基調。在政策設計和實施中，將把擴大內需、投資於人、開放共享作為著力點。



“既保持必要的赤字水平和支出規模，加強逆周期和跨周期調節，又持續優化支出結構，強化財政科學管理，聚焦重點領域和關鍵環節優化財政資源配置，不斷提高政策精準度和有效性，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。”談及未來五年的財政政策動向，藍佛安進一步闡釋。



今年政府工作報告在謀劃“十五五”開局之年工作任務時，將“著力建設強大國內市場”放在首位。



藍佛安表示，財政政策將更加注重擴大內需，推動暢通國內大循環，增強發展內生動力。針對當前經濟運行中供強需弱的突出矛盾，綜合運用赤字、專項債、貸款貼息等政策工具，加強財政、金融政策協同，激發有潛能的消費、擴大有效益的投資，建設強大國內市場。



財政政策如何聚焦投資於人發力？



藍佛安說，財政將加大投資於人的力度，未來五年堅持盡力而為、量力而行，繼續加大保障和改善民生力度，合理提高公共服務支出占財政支出比重，提高民生類政府投資比重，在滿足民生需求中拓展發展空間。



同時，藍佛安表示，將瞄准不同群體、不同領域分類施策，提高財政支持投資於人的針對性。完善投資於人的政策，將投向需求方與投向供給方相結合、將“硬投入”與“軟建設”相結合、將政府作用和市場力量相結合。



深化多雙邊財經合作、支持擴大高水平對外開放、推進建設全國統一大市場……



藍佛安介紹，“十五五”時期，財政政策將更加注重開放共享，同世界各國分享“中國機遇”，促進共同發展。



“在當前世界經濟動能疲弱的情況下，我們將堅定不移走開放合作、互利共贏之路，立足財政職能，對內實施好積極的財政政策，對外加強國際財經交流與合作，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。”藍佛安說。