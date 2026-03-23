日媒：日本考慮在美以伊停戰後派遣自衛隊

中評社北京3月23日電／據《日本經濟新聞》3月23日報導，日本外相茂木敏充22日在富士電視台一檔節目中表示，如果美國、以色列與伊朗實現停戰，且能源運輸要衝霍爾木茲海峽需要開展掃雷作業，日本可能派遣自衛隊前往該海域執行任務。



他聲稱：“日本的掃雷技術是世界頂級的。如果實現停戰，且水雷構成航行障礙，日本會考慮派遣事宜。”



此前，美國總統特朗普在19日的日美首腦會談中，曾要求日本首相高市早苗為保障霍爾木茲海峽航行安全作出貢獻。



與會的茂木外相說明稱，高市首相當時向特朗普表示，“日本在法律層面有能做的事和不能做的事”，同時指出日本在憲法第九條等制約下存在行動限制。他回顧說：“特朗普至少在現場是點頭表示理解的。”



茂木外相強調，高市首相當時並未提及具體措施，“日本完全沒有作出任何具體承諾，也未從美方接收到任何待解決的具體課題（即美國沒有把難題拋給日本）”。



關於伊朗外交部長阿拉格齊日前在接受日本共同社採訪中表示已準備好允許與日本相關船只通過霍爾木茲海峽一事，茂木外相指出，他在與阿拉格齊的電話磋商中並未談及此事。



他表示，“那裡有很多油輪，重要的是創造能讓所有船只通行的環境”，主張應致力於實現各國船只都能航行的局面。茂木外相在9日和17日兩度與阿拉格齊進行了電話磋商。



來源：參考消息網