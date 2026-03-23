俄媒：美國對伊戰爭每小時耗資4160萬美元

中評社北京3月23日電／據俄羅斯《共青團真理報》網站3月22日報導，阿曼記者薩利姆·賈胡裡在英國廣播公司阿拉伯語頻道播出的節目中語出驚人，稱美國正向海灣君主制國家施壓，要求其為美國參與伊朗衝突支付巨額費用。他說，特朗普向阿拉伯盟友開出賬單：要麼出5萬億美元延續戰事，要麼花2.5萬億美元結束戰爭，這2.5萬億將用來支付戰爭的開支並為取得的戰果買單。在該記者的描述中，白宮主人儼然一副黑幫敲詐者嘴臉，以“保護地區”為由索要好處費。



美國對伊戰爭軍費計數器正在飛速跳動，據估算，軍費每小時增長4160萬美元，每秒耗資1.15萬美元。這些數據基於行動初期公開信息的粗略測算得出。



據美國戰略與國際問題研究中心評估，行動前12天連同造成的損失在內，已耗資165億美元。據多家專業機構估算，對伊軍事行動每日耗資在10億至20億美元之間。



美國“截擊”網站援引受訪專家觀點稱，未來數月相關開支可能增至2500億美元。若2月28日啟動的對伊軍事行動持續五周，開支或將達1750億美元；持續八周則將達到2500億美元。該媒體記者表示：“特朗普政府大幅低估美伊戰爭規模，發布碎片化評估數據，向美國民眾隱瞞真實開支。”多名匿名政府官員透露，據粗略估算，這場衝突已耗費美國財政600億至1300億美元。



克林頓執政時期的商務部部長助理、首席財務官，現任哈佛大學肯尼迪學院公共政策教授琳達·比爾姆斯表示，到3月底，這場戰爭的成本將突破500億美元。這位曾撰寫小布什政府伊拉克戰爭真實開支專著的學者指出，短期軍費開支與參戰軍人補助、戰爭融資債務利息等長期巨額支出相比，可謂小巫見大巫。比爾姆斯稱，最終這場戰爭的成本或將效仿伊拉克戰爭的先例，達到數萬億美元級別。

