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金價失守4200美元　自高位回吐逾二成
http://www.CRNTT.com   2026-03-23 16:43:46
　　中評社香港3月23日電／貴金屬價格急跌。

　　據香港電台報導，現貨金失守每盎司4200美元，較早時報每盎司4130美元左右。若以今年1月高位每盎司約5595美元計，累計跌逾20%。

　　現貨銀價一度失守每盎司61美元，較早時在62美元附近，較今年高位跌約一半。

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