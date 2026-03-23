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金價失守4200美元 自高位回吐逾二成
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2026-03-23 16:43:46
中評社香港3月23日電／貴金屬價格急跌。
據香港電台報導，現貨金失守每盎司4200美元，較早時報每盎司4130美元左右。若以今年1月高位每盎司約5595美元計，累計跌逾20%。
現貨銀價一度失守每盎司61美元，較早時在62美元附近，較今年高位跌約一半。
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