中東地緣政治危機下黃金為何大跌？

中評社北京3月23日電／在美國東部時間22日晚開始的新一周交易中，國際黃金價格繼續走低。紐約商品交易所4月黃金期貨價格一度觸及每盎司4322美元的低點，遠低於2月27日每盎司5247.9美元的收盤價，意味著金價自美以伊戰事以來已跌去近20%。倫敦現貨黃金價格上周跌幅超過10%，創六年來最大單周跌幅。分析人士認為，在降息預期減弱和流動性緊縮等多重因素作用下，黃金這一傳統避險資產並未“閃耀”，反而顯露頹勢。



新華社報導，一方面，中東衝突推高了全球能源價格，使得通脹預期走高，市場對各大央行降息預期降低，持有黃金的吸引力隨之下降。



美聯儲主席鮑威爾強調，尚不知道油價上漲對消費影響有多大，美聯儲不得不選擇觀望。同樣出於通脹擔憂，加拿大央行、歐洲央行和英國央行近來均維持利率不變，並向市場發出信號，必要時將迅速採取行動抑制通脹壓力。歐洲央行發佈公報說，中東局勢使經濟前景更加不明朗，既帶來通脹上行風險，也帶來經濟下行風險。



多國央行貨幣政策收緊會對美元形成支撐，抑制投資者對黃金、白銀等貴金屬的投資需求。在全球地緣政治遭遇動蕩時，美元資產往往會備受市場追捧。但美元走勢只能部分解釋當前金價下跌的原因。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數沒有一路衝高，在3月20日匯市尾市收于99.641，較2月27日的97.608僅微漲2%。



另一方面，黃金未能兌現避險預期，背後還有投資者扎堆湧入熱門交易的共性問題。《華爾街日報》分析指出，過去一年黃金交易極度高漲，而出於謹慎避險或償還債務的需求，拋售黃金是市場在戰爭爆發後最直接的選擇。



儘管黃金價格短期面臨諸多不利因素，但不少市場分析人士仍然看好其長期前景。



美國國際資產戰略公司總裁兼首席運營官里奇·切坎表示，過去一個月左右黃金和白銀價格的基本面沒有發生變化，黃金市場將從這一輪過度調整中反彈。



美國阿德里安·戴資產管理公司總裁阿德里安·戴也認為，過去幾年投資者購買黃金的原因沒有消失，推動黃金牛市的根本性貨幣和財政問題將在戰爭結束或局勢穩定後繼續顯現。