南韓國家債務創新高　超6500萬億韓元

中評社香港3月23日電／韓聯社報導，南韓國家總債務規模史上首次超過6500萬億韓元（約合人民幣29.7萬億元）。政府債務佔國內生產總值（GDP）比重在一年內上升5個百分點，創下歷史新高。



國際清算銀行（BIS）23日發佈的資料顯示，以2025年第三季度末為準，南韓非金融部門（居民、非金融企業及政府）債務總額為6500.5843萬億韓元，同比增加4.5%，史上首次超過6500萬億韓元。其中，政府債務1250.7746萬億韓元，居民債務2342.6728萬億韓元，非金融企業債務2907.1369萬億韓元。與1年前相比，政府債務增加9.8%，居民債務和非金融企業債務分增3%和3.6%。國家總債務佔國內生產總值（GDP）的比重達248%。



另據國際金融協會（IIF）發佈的資料，以去年第四季度末為準，南韓政府債務佔國內生產總值比重為48.6%，同比上升5個百分點，創下歷史新高。該比重低於美國（122.8%）、日本（199.3%）、英國（81.1%）、德國（62.5%）、法國（110.4%）等國家，但自去年第一季度末開始逐季增加。以去年第四季度末為準，居民杠桿率為89.4%，在國際金融協會62個成員國中排在第二，僅次於加拿大（100.4%）。