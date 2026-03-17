鄭劍：中東戰事戳破美神話　“倚美”成虛妄

廈門大學台灣研究院戰略與安全研究中心主任鄭劍（中評社資料照） 中評社北京3月24日電（記者 陳思遠）中東戰事持續緊張，進一步加劇了台灣社會“疑美論”。廈門大學台灣研究院戰略與安全研究中心主任鄭劍23日接受中評社採訪時表示，當前美國軍備產能已顯疲態，難以支撐中等規模有限衝突，遑論台海可能的大規模軍事行動。他表示，台灣巨額軍購遠不如堅持“九二共識”能保障和平，台灣各界應認清大勢，摒棄對抗思維，走兩岸和平發展之路。



美式武器“不可戰勝”神話被戳破 國際社會審視其可靠性



近期中東衝突中，駐中東美軍基地頻繁遭襲、防空系統表現乏力，伊朗在本土上空擊傷美軍F－35A隱身戰機。鄭劍分析，這打破了美式武器及美軍“不可戰勝”的神話，對美軍作戰信心與戰略模式形成極大震懾。



鄭劍指出，美國軍工利益集團長期借戰爭宣揚美式武器神話，F－35作為其核心盈利產品，此次被與美國存在兩代以上裝備代差的伊朗擊傷，徹底戳破其宣傳。他強調這絕非偶然，伊朗依托戰術與國產武器體系完成打擊，不僅迫使美軍調整戰機作戰方式、動搖其依賴裝備優勢的信心，也讓國際社會重新審視美式裝備可靠性。



再次證明美國實力相對衰落 盟友疑慮加劇



為應對中東局勢，美國從亞太抽調兵力調往波斯灣、重新部署駐韓反導及薩德系統，且其主導的霍爾木茲海峽護航行動未能組織盟友參與。鄭劍指出，這暴露了美國兵力、產能、裝備質量優勢及盟國協同能力不足。



“美國在中東面對伊朗都難以凝聚盟國力量，若在台海方向面對影響力遠超伊朗的中國，它能組織起來嗎？”鄭劍反問。他表示，日本高市早苗內心固然願配合美國，但也因國內法律、國際關係等因素制約，究竟能否出兵、以什麼模式出兵、出兵要素及規模等，都存在極大變數，目前僅釋放“停戰後派遣自衛隊掃雷”的信號。

