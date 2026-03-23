王海良：中東戰事曝美軟肋　美軍難救台獨

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京3月24日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良23日接受中評社專訪時指出，中東戰事引起島內“疑美論”進一步發酵，台灣社會不僅懷疑美製武器的絕對領先，也懷疑美國政府的決策水平。島內社會應該能明白，假如爆發台海戰爭，讓美軍直接與解放軍交戰，不僅救不了“台獨”，甚至對美軍而言也是一場噩夢，基本上是有來無回。



伊朗僅依靠導彈庫存便打破美國武器神話



中東戰事持續，美軍系列戰損情況受到島內輿論熱議。王海良也關注到美軍在戰場上的吃力表現，他說，從美以攔截伊朗導彈的表現欠佳到美軍多架空中加油機被擊落擊傷，從以色列防空網的被打破並洞穿到美軍兩個航母戰鬥群的遠距離後撤，直至美軍的F－35首次被擊落，都充分表明，美軍的先進攻防武器都喪失了絕對領先和絕對安全地位，而伊朗僅依靠其導彈庫存就打破了美國武器世界第一的神話。



“面對這些鐵的最新戰場事實，台灣社會對美製武器的既有認知一定會改變。”王海良道明了背後的五點原因：第一，美軍這次沒能速戰速決；第二，美以二打一卻沒能“打殘”伊朗；第三，伊朗尚未完全投入其庫存中的新型導彈；第四，美國賣給台灣的武器遠遠低於其賣給以色列的，部分薩德系統也是從韓國調往以色列的；第五，客觀地說，中國的導彈應該比伊朗的更強，更不用說中國有先進的北斗系統。



民進黨當局的尷尬窘境正被中東戰場情況推向極致



在美軍自身深陷戰事泥潭的情況下，民進黨當局仍執意強推對美天價軍購，花大價錢從美國那裡購得“閹割版”且補給維修存在缺陷的美製裝備。對此，王海良的評價一語中的——“民進黨當局的尷尬窘境正在被中東戰場的情況推向極致”。