博鰲亞洲論壇年會再臨　趙樂際將出席

在海口美蘭機場登記前往博鰲的參會代表和媒體記者們（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 郭至君）博鰲亞洲論壇2026年年會於3月24日至27日在海南博鰲舉行，一年一度的博鰲亞洲論壇年會既是中方開年之際重要的主場外交活動，也是全球各界人士瞭解中國新一年政策方向、關注重點的重要視窗。據外交部發言人昨日下午宣佈，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將於3月26日應邀出席本次年會的全體大會並發表主旨演講。



此外，韓國總理金民錫和新加坡總理黃循財也將出席今年的論壇，論壇理事長、聯合國前秘書長潘基文，多國前領導人、企業家等組成的理事會成員也都將如約亮相。相較往年，論壇新設的高級顧問中除多位前領導人外，還包括了中華全國工商業聯合會副主席何超瓊、新加坡知名學者馬凱碩等。



今年的博鰲亞洲論壇年會是海南自貿港全島封關之後的第一個大型國際會議，中評社記者候車前往酒店時與培蘭橋註冊中心的工作人員瞭解到，封關之後，越來越多的外資選擇來到海南，高端人才也在逐步落地，給當地居民帶來了更多的就業機會，而且島內居民日用消費品“零關稅”的政策也已經於今年2月落地實施，給常住市民們帶來了許多便利和機會。“要我說感覺的話，那就是未來可期！”工作人員笑著對中評社記者說。



今年是“十五五”規劃開局之年，同時也是博熬亞洲論壇成立25周年。博熬亞洲論壇秘書長張軍此前表示，今年的主題想要傳遞一個信息：世界大變局既充滿挑戰也蘊含新機遇，要堅定信心，在挑戰中開創機遇，在合作中實現共贏，攜手打造更加美好的未來。在地緣衝突、單邊制裁、關稅壁壘、技術封鎖等桎梏的當下，各國如何利用契機，在博鰲亞洲論壇上、在海南自貿港裡思想交鋒，凝聚共識，共同應對世界挑戰，將是本屆論壇上觀察的焦點。