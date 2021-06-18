鄭永年：中國式現代化一場全球“開源”運動

鄭永年認為，這種“開源”範式不僅關乎增長，更是對現代化標準的系統性重塑。(資料相) 中評社香港3月24日電（記者 肖瑞）中國剛剛公布了頗具雄心的“十五五”規劃。一個擁有14億人口的東方大國，其現代化進程究竟是現有秩序的挑戰者，還是人類文明新形態的貢獻者？



近日，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在《人民日報》發表整版署名文章，系統闡釋中國式現代化的核心特質-- “開源（Open Source）”。他指出，中國式現代化的內核是高度的“開源性”。



長期以來，現代化通常被簡化為“西方化”。而鄭永年認為，西方式現代化的局限性日益顯著：它傾向於將本土經驗固化為“不可更改的代碼”，即排他性的意識形態，並強加於人。這種“閉源”模式在非西方世界頻繁引發“兼容性故障”，導致社會動蕩。



鄭永年認為，這種“開源”範式不僅關乎增長，更是對現代化標準的系統性重塑。



在技術領域，“開源”意味著底層代碼公開，允許根據需求修改優化。中國並不輸出單一、固定的“成品”，而是分享一套經過實踐檢驗的“底層邏輯”。這種對主體性的堅守與經驗的開放，為希望保持獨立發展的國家提供了全新參照。



針對西方模式中的貧富懸殊，中國通過“共同富裕”確保現代化回歸“人”這一核心；針對物質主義帶來的文明異化，中國提出物質與精神文明相協調；在生態維度，中國將綠色發展嵌入基因，摒棄了“先污染後治理”的舊路。



更重要的是，中國式現代化規避了西方早期的殖民擴張路徑，證明了和平崛起不僅可行，且更具可持續性。



在這個邏輯中，制度被賦予了關鍵角色。它不僅是工具，更是協調物質豐裕與人的全面發展之間的“調度器”。當兩者出現錯位時，制度的調節能力確保了社會結構的韌性。

