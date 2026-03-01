且十：民進黨在合擊，國民黨還要分到何時？

蔡英文早前出席東吳大學閉門講座。(中評社圖片) 中評社香港3月24日電（作者 且十）蔡英文最近很活躍，一會兒到年輕人占主導的網站論壇“海巡”貼照片，一會兒呼朋喚友去爬山。蔡英文“海巡”，引得年輕人點贊；蔡英文爬山，引得一叢民進黨候選人爭相作伴。眼看蔡英文人氣旺，賴清德也出來喊“你們上山，下海我來”，並貼出隨潛艇出海試驗的照片，隔空唱和，引的台灣政壇議論紛紛。



有人說，蔡英文是對賴清德施政太濫看不下去，在出手整救民進黨的選情；有人說蔡英文卸任後，人氣仍高，在青年人中討喜，與各界往來很正常。前者是從“蔡賴心結〞出發的陰謀論，後者則是為賴清德上台近兩年人氣仍不高遮掩。但是，不管社會怎麼看，隨著民進黨縣市長候選人大致底定，蔡賴的上山與下海，說明民進黨正走出競爭提名的惡鬥，各山頭派系為贏得年底的選舉開始合擊了。



當藍營許多人還在想象“蔡賴心結”，想看民進黨笑話的時候，而藍營各個山頭卻正從去年的黨主席選舉中蘇醒過來，派系大旗迎風招展。



3月14日，“桃園市日新協會”、“風向株式會社〞共同主辦“模擬Mega City：模擬方城市〞青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師、韓國瑜擔任講師，由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國梁，以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，“All-star明星陣容”強調“穩健、治理〞，討論台灣的“成功方程式〞。這個青年訓練營由朱立倫的子弟兵、桃園市議員凌濤發起，朱立倫又當“總教練”了。



朱立倫的出山並不出乎意料。朱立倫在台灣政壇幾經沉浮，選地區領導人屢選屢敗，當國民黨主席則黨內反朱聲不斷。但是，談政治手腕國民黨現在還是無人能出其右，特別是在前一任黨主席任上，培養青年軍還是有成效，現在黨內有戰力的青年人基本都是朱家軍。所以，朱立倫去年沒有要連任是迫不得已，現在出山則是正逢其時。



台中市長盧秀燕在3月11日至22日訪美11天。盧在美期間拜訪了美國在台協會（AIT）華盛頓總部，除與AIT執行理事藍鶯見面外，還會晤了美國國務院及戰爭部高級官員，談論各界關注的軍購議題，盧秀燕說，“台灣極度需要美國這樣的堅實盟友”，軍購如同“買保險”，在島內經濟能力許可的範圍內，“必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備”，以確保自衛能力。盧秀燕不只一次傳出不挺國民黨黨中央軍購版本，訪美行前更特意釋出化解“疑美論”任務，在美更表達出從“不要輕忽戰爭風險”再到“和平靠實力”，再到“對話僅是一種降險手段″，“安全五框架”，“工具箱論”等論述，外界熱議國民黨內出現親美、親中路線之爭。

