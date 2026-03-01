關注：博鰲論壇將啟 特殊節點釋放多重信號

博鰲亞洲論壇2026年年會將舉行，23日註冊中心已啟用（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2026年年會將於3月24日至27日在海南博鰲舉行。本屆年會以“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”為主題，設置4大核心議題，計劃舉辦近50場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。



本次博鰲亞洲論壇年會是在特殊節點舉行的年會。



今年是“十五五”規劃開局之年，是博鰲亞洲論壇成立25周年，也是海南自貿港全島封關運作後舉行的首次年會。而此時，中東戰火不斷、全球能源危機加劇、人工智能在急速發展……



在全球的不確定中如何穩定“塑造共同未來”？中評社記者縱觀年會發佈的會議日程，可以看到，在特殊節點召開的此次論壇年會，凸顯了多方面的重要信號。



首先，發展與開放。



從會議日程可以看到，博鰲亞洲論壇2026年年會專設“中國經濟展望：聚焦高質量發展”“投資中國，共享未來”等多場活動，既有解讀“十五五”開局政策導向、新質生產力、消費復甦與制度型開放等議題，也集中展示了海南自貿港制度創新及各領域投資機遇。年會期間，海南策劃了“海南自由貿易港主題展暨瓊海城市展”“發布時刻——海南自由貿易港封關百日記者招待會”等8場主題活動，全方位、多維度展示自貿港的開放形象與建設成就。