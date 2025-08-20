關注：神牌碎處　路在何方？

去年823核三重啟公投，號召一起投下不同意票。現在提出重啟核電，昔日喊得震天響的神主牌，此刻終於擋不住現實的耳光。(資料相) 中評社香港3月24日電（評論員 丁乙）民進黨當年躍登台灣政治舞台之時，也曾扮作破霧之燈。學些民間奔走的法子，走基層、聽民聲、揭國民黨專制之弊，一時間倒也贏得不少掌聲，民眾以為終於有了替底層說話的勢力，便將熱忱與期望捧了過去。誰知這幫人得了勢，心竅便被迷霧遮了，漸漸丟了為民的初心，轉頭立起兩塊木牌，奉作不可動搖的神主－－一曰“台獨”，一曰“反核”，從此便拿這兩樣法器，綁架民意，驅動選舉，把台灣當作自家試驗場。



那“反核”一牌，立得尤為荒唐。口號喊得震天響，什麼“非核家園”，什麼“用愛發電”，聽著滿是詩意，實則全是空中樓閣。台灣彈丸之地，資源本就匱乏，能源命脈向來懸於外力，偏要閉眼否認現實，把成熟穩定的電力來源一腳踢開，只為撈取政治資本，把民眾的用電需求、產業的生存根基，全都當作選戰祭品。當年鬧得越凶，越顯得正義凜然，仿佛不跟著“反核”，便是不愛台灣，便是站在威權一邊，輿論被綁得死死，誰敢說一句實話，便要被潑上汙名。



如今風雲變了。中東戰火一燃，國際能源鏈動搖，海運受阻，燃料難繼，台灣的能源生路眼看便要被掐斷。昔日喊得震天響的神主牌，此刻終於擋不住現實的耳光－－電力缺口擋不住，產業危機擋不住，民眾生活的慌亂更擋不住。於是先前咬緊牙關說絕不回頭的人，忽然轉了口風，竟要重啟核二、核三。這一轉，轉得倉皇，轉得滑稽，也轉得徹底：那塊奉了數十年的“反核”神牌，當場碎裂一地，拾都拾不起來。



一牌已碎，另一牌也終究長不了。“台獨”之夢，本就是鏡花水月，偏要拿來當作立黨根本，割裂民族血脈，製造兩岸對立，把台灣綁上險惡的戰車。以為靠幾句口號、勾連幾股外力，便能偏安一隅。殊不知這條路從頭到尾都是死胡同，只會把台灣帶向兵凶戰危，帶向民生凋敝。“反核”之牌已在現實面前轟然倒塌，“台獨”這塊牌子，又豈能長久撐得住？終有一日，也會在歷史潮流裡碎得無影無蹤。



民進黨若真有半分愛台灣、愛民眾的心，便該趁早清醒。把這兩塊違背現實、違背民族、違背人民的神主牌，徹底丟進垃圾堆。別再拿虛妄的意識形態綁架民眾，別再拿台灣的前途做政治賭注。回歸正道，與大陸相向而行，走兩岸和平發展的路，才是對台灣民眾負責。



天下大勢，浩浩蕩蕩。“台獨”絕無出路，分裂必遭反噬。唯有兩岸統一，才是割不斷的歷史大勢，才是台灣擺脫困局、走向安穩繁榮的金光大道。這道理，從來不是什麼口號，而是擺在眼前的生路。