快評：誰在長期傷害國民黨？

國民黨主席鄭麗文23日接受“歷史哥”李易修專訪。（照片：《歷史易起SHOW2.0》YouTube） 中評社快評／馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，外界出現不同揣測。國民黨主席鄭麗文昨天接受網紅“歷史哥”專訪時透露了一些內情，更引起關注。



鄭麗文表示，始作俑者是藍營、本來馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格、小人步數。國民黨會力挺蕭旭岑，這件事很快會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，也不會因此動搖。



鄭麗文痛斥長期以來對黨造成難以回復的傷害的“賊人”，用詞非常重，說明她非常生氣，也不再忍。相信鄭麗文握有“賊人”傷害黨的證據，將不惜與“賊人”扯破臉、鬥到底。



誰是長期傷害國民黨的“賊人”？鄭麗文沒有點名，外界則根據其所述，對號入座，“賊人”呼之欲出。這個人本來在馬身邊，曾經位高權重，是位有份量的人物，能夠影響到馬。外界猜到的八九不離十。



事情還在發展中、惡化中。馬英九基金會昨天稱，近日有關前員工蕭旭岑及王光慈離職相關報導，因外界人士不明真相，許多內容妄自揣測；已委請律師針對本會之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。



近期國民黨內路線之爭轉趨激烈，馬英九基金會發生的這起風暴，是否與此有關？可能內情不單純，也不只是一場茶壺里風暴。黨內惡鬥，真的是國民黨擺脫不了的宿命。