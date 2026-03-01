伊朗外交部：未與美國進行任何談判

中評社北京3月24日電／伊朗外交部發言人巴加埃23日說，伊朗過去幾天收到部分友好國家就美國要求通過談判結束戰爭一事發來的信息，已根據原則立場作出恰當回應，並未與美國舉行任何談判。



新華社報導，巴加埃接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社採訪時強調，美國和以色列對伊朗發起大規模襲擊24天來，伊朗與美國從未進行任何談判和磋商。他表示，伊朗關於霍爾木茲海峽的立場以及結束這場被強加戰爭的條件沒有改變。



巴加埃說，伊朗已發出必要警告，表示任何攻擊伊朗關鍵基礎設施的行為都將造成嚴重後果，並強調任何針對伊朗能源基礎設施的行動都將遭到伊朗武裝部隊果斷、迅速和有效反擊。



美國總統特朗普21日晚在社交媒體發文，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將對伊朗“各類發電站”發動打擊並將其摧毀。23日早些時候，特朗普稱，美國與伊朗過去兩天進行了“非常良好且富有成效”的對話，美國將“推遲5天”打擊伊朗發電站。他稍後稱，美伊“可能在5天內甚至更短時間內”達成協議。



據美國阿克西奧斯新聞網報導，以色列官員稱，多個協調國正試圖協調伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫、美國總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納和副總統萬斯在巴基斯坦首都伊斯蘭堡會談，時間可能是本周晚些時候。