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東部戰區海軍艦艇編隊開展實戰化訓練
http://www.CRNTT.com   2026-03-24 10:00:38
　　中評社北京3月24日電／春潮翻湧，戰艦馳騁。近日，東部戰區海軍某護衛艦支隊多艘艦艇組成編隊，奔赴某海域，圍繞聯合主炮對海射擊、航行補給、防空反導等重難點課目展開實戰化訓練，全面錘煉官兵應急反應能力和艦艇協同作戰水平。

　　來源：東部戰區
 


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