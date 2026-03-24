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伊朗發動“真實承諾-4”行動第77波攻勢
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2026-03-24 09:59:54
伊朗公布的“真實承諾-4”第77輪軍事行動畫面。
中評社北京3月24日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社23日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布已發動“真實承諾-4”行動第77波攻勢。
伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，已使用“城堡破壞者”“佐勒菲卡爾”等型號導彈和無人機，分別對以色列多個地區的目標以及位於科威特阿里·薩利姆、沙特阿拉伯海爾季和阿聯酋宰夫拉的美軍基地進行打擊。
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美國總統特朗普的心理戰已被戳穿。“伊朗展現出英勇立場和抵抗精神，讓侵略者陷入恐慌與疑慮。”
來源：新華網
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