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伊朗稱擊毀兩架美軍自殺式無人機
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2026-03-24 09:58:24
中評社北京3月24日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台等多家媒體23日報導，伊朗伊斯蘭共和國軍隊發布聲明說，擊毀兩架美軍自殺式無人機。
聲明說，這兩架無人機準備襲擊阿巴斯港伊朗海軍，被伊朗防空系統攔截並擊毀。伊方已擊毀共計129架無人機。
來源：新華網
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