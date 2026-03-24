伊朗稱擊毀兩架美軍自殺式無人機

中評社北京3月24日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台等多家媒體23日報導，伊朗伊斯蘭共和國軍隊發布聲明說，擊毀兩架美軍自殺式無人機。



聲明說，這兩架無人機準備襲擊阿巴斯港伊朗海軍，被伊朗防空系統攔截並擊毀。伊方已擊毀共計129架無人機。



來源：新華網