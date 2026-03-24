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伊朗軍方：無需在波斯灣布雷
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2026-03-24 09:57:32
中評社北京3月24日電／伊朗武裝部隊發言人23日表示，伊朗武裝部隊無需在波斯灣布設水雷。
據伊朗國家電視台援引該發言人的話報導，伊朗在霍爾木茲海峽兩側的波斯灣和阿曼灣相關海域掌握主動權，並正以“極具智慧且強有力的方式”控制霍爾木茲海峽。
該發言人稱，鑒於此，伊朗無需在波斯灣布設水雷，將視需要動用一切可用手段確保安全。伊朗武裝部隊能夠與本地區各國合作，以確保波斯灣安全，任何域外國家無權干涉。
來源：新華網
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