烏稱俄軍正在烏克蘭東部發起春季攻勢

中評社北京3月24日電／環球時報綜合報導，據美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，烏克蘭軍方和分析人士稱，俄軍已在烏克蘭東部發起春季攻勢，動用了數十輛坦克和裝甲車輛。此次攻勢正在加速推進，而烏克蘭總統澤連斯基表示，他對美以向伊朗發動軍事打擊可能給本國帶來的後果感到“非常不妙”。



烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基20日表示，隨著天氣條件變化，俄軍在前線多個地段加大了壓力，“數日的交火次數已超過200次”。烏克蘭第11軍團指揮官扎波羅熱茨21日則表示，所有戰線上都觀察到俄軍活躍的部隊調動、增強的炮兵火力、戰術航空兵以及無人機的廣泛使用，這表明俄軍正在為進一步進攻做準備。



烏克蘭“Nfront”網站23日稱，俄軍春季加強了進攻行動，其主要目標為利曼、斯拉維揚斯克和康斯坦丁諾夫卡。過去一周，俄軍對烏軍陣地發動了1336次攻擊。在一段相對平靜的時期後，俄軍轉而發動大規模進攻，尤其是機械化部隊進攻，其中利曼方向成為重點關注區域。CNN稱，此次進攻的規模標誌著俄羅斯戰術的轉變，此前俄羅斯在去年大部分時間裡都使用小規模步兵部隊試圖滲透烏克蘭陣地。



CNN還提到，儘管近幾個月來俄軍在大部分戰場取得微小進展，但克里姆林宮仍堅持稱，奪取烏克蘭東部四個地區的剩餘領土，仍是其“特別軍事行動”的目標。烏克蘭南方指揮部發言人沃洛申21日告訴烏克蘭國際文傳電訊社，俄羅斯將從4月1日起，將目前在克里米亞的所有動員人員投入烏克蘭的作戰行動。



對於俄烏戰事，俄國防部23日發布戰報稱，過去一晝夜內，烏軍在特別軍事行動中損失約1275名軍人。其中俄軍“東部”集團部隊向敵軍防禦縱深推進，烏軍損失超260名軍人、2輛裝甲戰車、7輛汽車、1輛“冰雹”多管火箭炮系統戰車等。