大公報：國際金融震盪　美霸權禍害無窮

中評社香港3月24日電／大公報今天社評說，美國發動對伊朗戰爭已過去三周，形勢依然膠著，引發全球能源價格劇烈波動、股市大幅震盪。香港作為高度開放的經濟體，難以置身事外，不可避免要承受油價攀升、股指下挫的衝擊，而亞洲其他地區情況則更為惡劣。美國正是這場全球亂局的罪魁禍首，一手撕碎世界穩定格局、破壞全球發展大勢，其霸道行徑已對世界經濟與和平造成無法彌補的損害。世界之亂，更顯中國之穩。香港有強大祖國做後盾，定能克服眼前挑戰，打開高質量發展新局面。



社評說，美國當局當初揚言速戰速決，卻不料陷入戰爭泥潭，其單方面宣布的“勝利”，屢被伊朗的堅決反擊擊碎。特朗普最新的說法是，過去兩天與伊朗進行了“非常良好和富有成效的對話”，但話音未落就遭伊朗官方明確否認。當前，中東戰局走向、何時收場仍充滿變數，但美國霸權受挫、衰落跡象已日益明顯。與此同時，美國濫施霸權帶來的全球衝擊觸目驚心，原油價格衝上新高，全球股市頻現劇震，消費品價格水漲船高，全球滯脹風險持續攀升。全球一體化之下，沒有人能獨善其身。



根據中東局勢變化，特區政府保安局昨日提升伊朗及以色列的外遊警示級別至黑色，並向鄰近六個中東國家發出黃色外遊警示；國泰航空往返杜拜及利雅得的航班，繼續取消至4月30日。這都體現了安全第一、對市民生命和安全負責的態度。另外，鑒於中東作為重要石油產地和海運咽喉的重要性，短期內燃油價格上漲恐怕難以避免，特區政府應密切關注油價走勢，完善價格監測機制，防止有商家趁火打劫，損害消費者權益。



不過很多人也注意到，與部分國家因能源價格飛漲被迫實行四天工作制等極端措施相比，中國內地與香港所受影響相對輕微。這背後，充足的能源儲備、多元化能源戰略和未雨綢繆的綠色轉型，令中國對外部能源衝擊有較強的抵禦力。而“十五五”規劃對高質量發展的系統部署，使中國成為當前最穩定且機遇最多的國家。



外部之亂，更體現穩定發展可貴。近期針對中東危機，行政長官李家超明確表示，本港與中東的合作不會受影響，局勢動盪更凸顯香港安全、穩定、極具發展機遇的優勢。香港憑藉“一國兩制”下內聯外通、自由港的獨特優勢，以及穩固的國際金融中心根基，既是資本避險地，亦是增值沃土，中長期將迎來資金、人才的匯聚，持續強化本港全球資產管理中心、風險管理中心地位。



中東動盪引發的全球能源衝擊波，同樣蘊藏新的發展機遇。“十五五”規劃綱要首次明確提出“支持香港構建大宗商品交易生態圈”，而石油等能源產品正是大宗商品的核心類別。當前全球石油交易中心相對分散，香港作為國際金融中心，目前尚未開通原油期貨交易，在開拓石油相關金融產品方面潛力巨大。未來可考慮設立人民幣計價的能源產品交易中心，讓中東商人在香港出售石油，兌換人民幣或港元，並通過“互聯互通”渠道，將石油收益投資內地創科領域，既吸引外資流入，又進一步鞏固離岸人民幣交易樞紐地位。



社評說，亂而思治，危中有機。美國濫施霸權帶來的全球動盪，更加印證了國家安全是發展的前提，強大祖國永遠是香港最堅實的後盾。面對中東戰局帶來的能源、金融震盪，香港既要妥善應對短期風險，保障民生與市場穩定，更要立足“一國兩制”獨特優勢，主動把握戰略機遇，鞏固提升國際金融中心、國際財富管理中心地位，加快構建大宗商品交易生態圈。相信在國家的堅定支持下，香港必能化危為機、推動高質量發展，持續提升國際競爭力。