新華澳報：民眾黨黨團上演了一出好戲

中評社香港3月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：民眾黨黨團上演了一出好戲。以下為文章內容。



台灣民眾黨及其“立法院”黨團嚴格執行“兩年條款”，在“立法院”本屆期中間更換“不分區立委”。除了陳昭姿因需推動《人工生殖法》修法而獲柯文哲特許留任，劉書彬則因遞補時間未滿兩年繼續留任之外，其餘六人包括黨主席兼黨團總召黃國昌，都同步請辭，由洪氍祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補。這次“換血”引發外界對民眾黨黨團戰力延續性的關注，因為他們多為學界、社福與基層代表，雖具專業背景但卻缺乏議會實戰經驗。但意想不到的是，在昨日的內政委員會質詢中，民眾黨黨團卻上演了一出好戲，由總召陳清龍、“立委”陳昭姿與李貞秀聯合質詢陸委會主委邱垂正，以掩護李貞秀行使“立委”質詢，而且受質詢者還是一直質疑李貞秀的“立委”資格之一的邱垂正。此顯示，新科民眾黨黨團或許缺乏像黃國昌等人那樣較強的“鬥勇”爆發力，但卻是具有韌性的“鬥智”纏鬥力，這倒也符合他們的專業背景。



李貞秀作為大陸配偶，在台灣地區生活超過三十年，已取得台灣戶籍並符合《兩岸人民關係條例》規定的參政資格（入籍滿十年）。因而在二零二四年的“立委”選舉中，時任黨主席的柯文哲將她納入“不分區立委”候選人名單參選，以增加民眾黨“不分區立委”候選人的多元性。在二零二六年二月一日民眾黨執行“兩年條款”，排名第十五位的李貞秀獲得順位遞補。



但要執行賴清德“新兩國論”的民進黨當局，卻死咬李貞秀的“雙重國籍”不放，拒絕承認她的“立委”資格。“內政部”及陸委會拿出“國籍法”第二十條，要求公職人員必須在就職前放棄外國國籍並提交證明。“內政部長”劉世芳聲稱，至今未收到李貞秀完成放棄中華人民共和國國籍的有效佐證，因此對其就職資格存疑。若無法補交，可能影響其調閱資料、參與機密會議等職權行使，甚至面臨解職風險。



劉世芳的說法，是在公然宣揚“新兩國論”。因為即使是根據台灣地區的“憲法”、“憲法增修條文”及“兩岸關係條例”，兩岸同屬一個中國，兩岸人民都是中國公民，並不構成“雙重國籍”的問題，因而對原大陸居民不能適用“國籍法”，而應當適用承認在台灣地區定居的原大陸居民的參政權的“兩岸關係條例”。而且，在法理上，“兩岸人民關係條例”作為特別法，應當優先於作為行政法的“國籍法”適用。何況，李貞秀已經按照“兩岸關係條例”的規定，返回湖南原居地辦理戶籍註銷手續，並將證明提交“移民署”。而且更重要的是，大陸相關權責機構基於一個中國原則，根本不可能向移居同屬一個中國的台灣地區的李貞秀發出“除籍”文件。



但民進黨當局將此議題上升至“國安”層面，質疑李貞秀的“忠誠度”。“行政院長”卓榮泰明確指示，各部會不得向李貞秀提供資料，亦不接受其質詢，變相剝奪其“立委”職權。官員以“李女士”稱呼李貞秀，而不是以慣常的“李委員”稱呼，迴避其“立委”身份，實施冷暴力。在三月十六日的“立法院”內政委員會質詢中，林岱樺拒絕回應李貞秀質詢。民進黨“新潮流系”的召委李柏毅更公開表示，“官員可不必答詢”，導致李貞秀對空質詢，引發輿論譁然。民眾黨與國民黨均批評此舉為政治追殺，強調李貞秀已依法當選並完成宣誓，行政機關無權單方面否定其資格。



有關李貞秀的“立委”資格曾經交由朝黨團協商，在協商未果後，“立法院長”韓國瑜裁定：在事實未清及司法未判前，基於已完成宣誓就職，李貞秀的“立委”身分與職權應予尊重。這意味著她目前仍可行使“立委”職權，但爭議尚未終結，後續可能進入司法程序確認其資格合法性。

