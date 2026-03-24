港股昨瀉千點創八個月低　跌穿牛熊線

中評社香港3月24日電／中東局勢升溫，觸發亞洲股市驚見“黑色星期一”，主要市場普遍跌3%或以上。港股跟隨外圍走勢一度急跌逾千點，惟低位有買盤支持，跌幅收窄至894點，收報24382點創去年7月以來新低，並跌穿牛熊線。證券業人士表示，技術走勢顯示調整已完成，但戰況未明朗令股市持續探底，建議投資者可持觀望態度。特朗普周一突然放話，美伊將達成協議，美股早段抽高，連帶港股夜期亦反彈超過600點，預示有望收復二萬五。



據大公報報導，特朗普周日向伊朗發出48小時最後通牒，亞洲各主要市場周一開局即出現恐慌式拋售，恒指午後低見24203點，較上周五大跌1073點，尾市有資金撈底，令跌幅收窄至894點收盤。全日超過1700隻股份下跌，上升僅290隻。



航空航運股沽壓大



地緣敏感度較高的航空航運板塊沽壓大，內地三大航空股跌幅近一成，而國泰（00293）亦跌3%，另中遠海運（01199）、中遠海控（01919）分別跌5.6%及3.3%。國際金價急跌，拖累金礦股下行，赤峰黃金（06693）跌25%最傷，靈寶黃金（03330）及大唐黃金（08299）均跌一成。



資深證券界人士謝明光表示，恒指由今年1月底至今，技術上運行復式頭肩頂，量度跌幅大約由26295點的頸線位置再減2000點左右，大約會跌至24295點，而昨日恒指最低已跌至24203點，實際上跌勢應已完成。不過，若中東局勢持續混亂，恒指要明顯反彈也並不容易，除非美伊談判出現轉機。投資部署上，謝明光認為航運股中的中遠海能（01138）可留意，此股的內地業務因其高度的市場份額和穩定的利潤率，對公司抵禦國際市場波動起到了關鍵的平衡作用，故此現時屬撈底的機會。



另高盛的研究報告也看好目前超大型油輪的超級周期，並預期中遠海能未來的股價有35%的上升空間，並給予“買入”評級，原因是目前的運力緊張，但各國仍需為石油補庫存，而且貿易航運也需要改道，而超大型油輪市場中市場份額較高的公司便有更強的定價能力，會因此而成為受惠者。



金礦股方面，美銀證券的研究報告則看好紫金黃金國際（02259），該行認為去年全年業績反映了公司的產量穩健增長，而且成本控制有效，加上紫金黃金國際管理層預期，2026財年礦產金產量將達59.2噸，按年增長26%，並預期至2028年產量將進一步增至70至75噸，佔母公司紫金礦業（02899）在2028年黃金產量指引的50%至58%，故此重申其“買入”評級，目標價為280港元。



夜期反彈600點 專家：宜先觀望



恒指夜期反彈逾600點，對於應否撈底，致富證券市務總監郭思治就表示，現時非運用基本面測市的階段，故此根本無法“估底”，目前恒指已正式跌穿了250天線，初步進入熊市階段，若美伊戰爭持續，大市仍有可能再尋底，暫無法預測跌至哪個水平才有明顯支持，而且即使在低位喘定，只要再有壞消息出現，跌勢又會再度加劇。



投資策略上，郭思治不建議低吸航運股及金礦股，美伊戰爭對航運股的影響主要體現在供應鏈中斷、運價上漲及營運成本增加三方面，未來股價仍會受壓。而且戰爭令通脹加劇也會對金價不利。目前中資銀行股及公路股勉強算是資金避風港，抗跌能力會較佳，但若大市持續下跌，股價也難免跟隨調整。