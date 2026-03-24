中原購富豪東方酒店　改建學生公寓

中評社香港3月24日電／香港特區政府積極推動“城中學舍”，大批海外及內地生湧港，吸引各路資金進駐學生宿舍領域。中原集團旗下中原投資不斷擴大本港學生公寓版圖，繼收購尖沙咀珀薈酒店、西半山般咸軒後，新近以逾15億元購入富豪產業信託（01881）持有的九龍城富豪東方酒店，計劃改建為學生公寓，提供1400至1500個床位。中原投資明言，公司目標在未來2至3年將香港學生公寓的床位供應上調至約6000個，較兩年前的目標床位倍增。



據大公報報導，早於2024年落實在港首個學生公寓項目的中原投資，過去兩年積極拓展，新近以15.18億元購入富豪東方酒店。據資料顯示，物業位於九龍城沙浦道30至38號，於1982年落成，樓高17層（包括2層地庫），提供494間客房，面積129至1130方呎，按總樓面約22.9萬方呎計算，成交呎價約6629元，折合平均每間房價值約307萬元。



中原投資表示，今次收購富豪東方酒店，標誌公司在香港學生公寓市場策略性擴展重要一步。該物業位處成熟市區，交通網絡完善，鄰近多間高等教育院校，計劃重新定位為學生公寓，進一步鞏固中原投資旗下學生公寓營運平台CampusOne Communities（壹社）的發展。



擴大公寓版圖 目標6000床位



中原投資行政總裁葉明慧表示，學生住宿需求持續上升，資產價格正處於完成調整之際，現正是擴大香港學生公寓版圖的理想時機，今次項目總投資額超過20億元，預計提供1400至1500個床位。



葉明慧續說，非本地學生人數持續增加，大學宿位供應有限，中原投資將香港學生公寓的床位供應目標上調至約6000個，並計劃於未來2至3年內逐步實現，比公司早前定立的目標床位數量倍升。據瞭解，現時壹社旗下共有3個學生公寓，預期全數投入後可提供約1700至1800個床位。



中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，學生公寓正逐步成為香港國際教育樞紐不可或缺的基礎設施，亦正發展為機構級別的資產類別。



翻查資料，中原投資於2024年落實在港首個學生公寓項目，斥資1.8億元購入尖沙咀珀薈酒店，並投放逾2000萬元打造成學生公寓“一步居·117”，提供121個床位，截至去年8月的出租率近99%，最高呎租達91元；去年再下一城以3.35億元購入西半山般咸軒，預計動用6000萬元改建，提供約200個床位。



分析：壞賬率低 現金流穩定



中原投資兩年前透露，公司目標在未來2至3年間投資2000至3000個學生公寓床位，最新目標上調至約6000個，反映該集團看好本港學生公寓前景。



業內人士分析，近年內地生掀赴港求學潮，帶來龐大住宿需求，惟本港大學宿位供不應求，令大批學生轉投私人租賃市場。然而，屋苑分租房質素參差，安全亦是不少家長考量重點，因此，由專業管理團隊營運、提供高品質配套、可“拎包入住”、備有24小時保安的學生公寓崛起，成為大批留學生的新寵。值得留意，學生宿舍租期通常以學年計算，租金普遍由家長承擔，壞賬率極低，為投資者帶來穩定的現金流，所以近年多幢位於核心區的全幢酒店，陸續獲財團或實力投資者承接，並紛紛改裝為學生宿舍。