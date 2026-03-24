恒地基礎盈利減38%　今年推8項目

中評社香港3月24日電／恒基地產（00012）公布2025年全年業績，期內基礎盈利減少38%至60.63億元，主要因缺乏出售物業帶來的額外收益所致。不過，集團主席李家傑及李家誠相信，特區政府推出多項促進經濟的政策，本地樓市亦可望受惠。恒地計劃今年在港推售8個項目，涉2902夥。



政府多招刺激經濟 樓市受惠



據大公報報導，李家傑及李家誠在業績公告中表示，環球經濟當前受到地緣政治局勢持續緊張，以及美國貿易政策搖擺不定等多項不明朗因素困擾，惟香港繼續吸引大量企業前來上市集資，反映香港作為國際金融中心的地位，加上特區政府積極推動多項政策促進經濟，包括加速發展北部都會區、輸入專才及發展香港成為國際教育樞紐等，可為本港經濟增添活力，本地樓市亦可望受惠。



不過，恒地表示，伊朗戰爭造成經濟不明朗因素，雖然集團近半年銷售住宅的進度理想，但為審慎理財，建議末期股息減少41.5%至0.76元。



恒地2025年來自本港物業發展應佔稅前盈利約15.66億元，按年減少66%。截至去年底，恒地本港自佔合約銷售總額增71%至192.71億元。集團計劃今年在本港推售8個發展項目，連同尚餘存貨，在本港預計有約4700個自佔住宅單位，涉及230萬方呎自佔住宅樓面面積，至於辦公及工業樓面面積約18萬方呎，可於今年出售。



計及今年截至3月15日，恒地在香港及內地自佔物業銷售總額約50.39億元後，合共148.3億元預計可隨物業落成及交付買家而於今年入賬。



收租物業方面，恒地去年本港應佔租金收入升1%至69.2億元，相關應佔稅前租金淨收入減少1%至48.7億元，平均出租率為93%。



恒基發展虧損收窄至6700萬



另外，恒地旗下從事百貨零售業務的恒基發展（00097），去年虧損收窄至6700萬元，不派息。主席李家誠認為，本港零售業經營環境仍然困難，集團將繼續簡化運作流程，控制各項經營開支。